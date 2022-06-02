Тагильский 11-летний спортсмен установил рекорд России. Видео

03 июня 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

Тагильчанин установил рекорд по стойке «крокодильчик» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 11-летний спортсмен из Нижнего Тагила (Свердловская область) установил рекорд России по горизонтальной стойке на согнутых руках (стойка «крокодильчик» — прим. ред.). Видео опубликовал тренер мальчика — руководитель и основатель объединения «Resistant team» Фанис Хайрулин на своей странице «ВКонтакте». «Подготовка заняла полтора месяца. Мой ученик практиковался не только на тренировках, но и самостоятельно дома и в школе», — говорится в посте. За такой промежуток времени — это колоссальный прогресс. Мальчик смог простоять на согнутых руках минуту и шесть секунд. «Он старался из-за всех сил и мы достигли поставленной цели», — добавил тренер. Результат зафиксирован в книге рекордов России. Предыдущий рекордсмен тоже ученик Хайрулина. Тогда спорстмен смог простоять на согнутых руках — минуту и три секунды. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

11-летний спортсмен из Нижнего Тагила (Свердловская область) установил рекорд России по горизонтальной стойке на согнутых руках (стойка «крокодильчик» — прим. ред.). Видео опубликовал тренер мальчика — руководитель и основатель объединения «Resistant team» Фанис Хайрулин на своей странице «ВКонтакте». «Подготовка заняла полтора месяца. Мой ученик практиковался не только на тренировках, но и самостоятельно дома и в школе», — говорится в посте. За такой промежуток времени — это колоссальный прогресс. Мальчик смог простоять на согнутых руках минуту и шесть секунд. «Он старался из-за всех сил и мы достигли поставленной цели», — добавил тренер. Результат зафиксирован в книге рекордов России. Предыдущий рекордсмен тоже ученик Хайрулина. Тогда спорстмен смог простоять на согнутых руках — минуту и три секунды.