В Ноябрьске используются спецмашины для обеспечения горожан водой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске обеспечивать горожан питьевой водой начали водовозные машины. Это связано с ухудшением качества водопроводной воды, сообщает пресс-служба компании «Энерго-Газ-Ноябрьск». Документ имеется в редакции URA.RU.

«Организован подвоз воды в микрорайоны, с которых поступают жалобы [на ухудшение качества воды]. Сейчас водовозка находится на Оболони, затем на очереди 1 и 6 микрорайоны. Далее ее работа будет координироваться исходя из количества поступающих жалоб с того или иного микрорайона», — сообщает пресс-служба.

Ухудшение водоснабжения связано с плановыми летними работами на сетях различного характера. По словам пресс-службы компании, о производимых работах и кратковременном ухудшении качества водопроводной воды жители и управляющие компании были оповещены заблаговременно.

Ранее URA.RU рассказало о том, что жители Ноябрьска в соцсетях жалуются на черную воду из крана. Некоторые вспоминали об объявлениях, предупреждающих об ухудшении качества воды.

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