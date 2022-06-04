04 июня 2022
03 июня 2022

Город в ЯНАО переводят на привозную воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске используются спецмашины для обеспечения горожан водой Фото:

В Ноябрьске обеспечивать горожан питьевой водой начали водовозные машины. Это связано с ухудшением качества водопроводной воды, сообщает пресс-служба компании «Энерго-Газ-Ноябрьск». Документ имеется в редакции URA.RU.

«Организован подвоз воды в микрорайоны, с которых поступают жалобы [на ухудшение качества воды]. Сейчас водовозка находится на Оболони, затем на очереди 1 и 6 микрорайоны. Далее ее работа будет координироваться исходя из количества поступающих жалоб с того или иного микрорайона», — сообщает пресс-служба.

Ухудшение водоснабжения связано с плановыми летними работами на сетях различного характера. По словам пресс-службы компании, о производимых работах и кратковременном ухудшении качества водопроводной воды жители и управляющие компании были оповещены заблаговременно.

Ранее URA.RU рассказало о том, что жители Ноябрьска в соцсетях жалуются на черную воду из крана. Некоторые вспоминали об объявлениях, предупреждающих об ухудшении качества воды.

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Водовозка на улице Ноябрьска
Фото:

В Ноябрьске обеспечивать горожан питьевой водой начали водовозные машины. Это связано с ухудшением качества водопроводной воды, сообщает пресс-служба компании «Энерго-Газ-Ноябрьск». Документ имеется в редакции URA.RU. «Организован подвоз воды в микрорайоны, с которых поступают жалобы [на ухудшение качества воды]. Сейчас водовозка находится на Оболони, затем на очереди 1 и 6 микрорайоны. Далее ее работа будет координироваться исходя из количества поступающих жалоб с того или иного микрорайона», — сообщает пресс-служба. Ухудшение водоснабжения связано с плановыми летними работами на сетях различного характера. По словам пресс-службы компании, о производимых работах и кратковременном ухудшении качества водопроводной воды жители и управляющие компании были оповещены заблаговременно. Ранее URA.RU рассказало о том, что жители Ноябрьска в соцсетях жалуются на черную воду из крана. Некоторые вспоминали об объявлениях, предупреждающих об ухудшении качества воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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