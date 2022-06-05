СМИ: у посольства РФ в Швеции нет денег на зарплаты и канцтовары

Посольство России в Швеции испытывает финансовые трудности из-за санкций. Об этом пишет шведская газета Expressen со ссылкой на письмо российских дипломатов местным властям. Газета отмечает, что несмотря на просьбу российской дипмиссии не публиковать письмо в газетах, шведское законодательство этого не запрещает.
«Обращение посольства России в Стокгольме о разрешении снятия денег с российского счета к властями Швеции. Согласно заявке, срочно требуются средства на следующие пункты: зарплата, электричество и вода, отопление, бензин и дизель, аренда жилья для сотрудников, расходы на прочую недвижимость, хозтовары, телефон и интернет, страхование здоровья и мед. расходы, вывоз мусора, канцтовары и мебель, страхование автомобилей, подписки на шведские газеты, обслуживание лифтов и генераторов», — пишет Expressen.
Отмечается, что обычно дипмиссии покрывают свои расходы со счетов ВТБ, но из-за санкций Евросоюза против российских банков сейчас это сделать невозможно. В условиях нынешних санкций дипломатам разрешено снимать не более 100 тысяч евро в месяц.
Евросоюз ввел санкции против России в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности под санкции ЕС попали крупнейшие российские банки, их отключили от международной платежной системы SWIFT. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Глава государства отметил, что в условиях санкций граждане России не останутся без поддержки правительства.
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Посольство России в Швеции испытывает финансовые трудности из-за санкций. Об этом пишет шведская газета Expressen со ссылкой на письмо российских дипломатов местным властям. Газета отмечает, что несмотря на просьбу российской дипмиссии не публиковать письмо в газетах, шведское законодательство этого не запрещает. «Обращение посольства России в Стокгольме о разрешении снятия денег с российского счета к властями Швеции. Согласно заявке, срочно требуются средства на следующие пункты: зарплата, электричество и вода, отопление, бензин и дизель, аренда жилья для сотрудников, расходы на прочую недвижимость, хозтовары, телефон и интернет, страхование здоровья и мед. расходы, вывоз мусора, канцтовары и мебель, страхование автомобилей, подписки на шведские газеты, обслуживание лифтов и генераторов», — пишет Expressen. Отмечается, что обычно дипмиссии покрывают свои расходы со счетов ВТБ, но из-за санкций Евросоюза против российских банков сейчас это сделать невозможно. В условиях нынешних санкций дипломатам разрешено снимать не более 100 тысяч евро в месяц. Евросоюз ввел санкции против России в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности под санкции ЕС попали крупнейшие российские банки, их отключили от международной платежной системы SWIFT. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Глава государства отметил, что в условиях санкций граждане России не останутся без поддержки правительства.