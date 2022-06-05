05 июня 2022

В Сургуте рейсовый автобус сбил машину ДПС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, битое стекло, дтп, общественный транспорт, авария
В Сургуте автобус врезался в машину ДПС Фото:

В Сургуте рейсовый автобус столкнулся с автомобилем ДПС. По предварительной информации, виноват в ДТП сотрудник полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На данный момент ведется проверка. По предварительным данным — вина сотрудника ДПС. Он выезжал по второстепенной дороге и не убедился в безопасности маневра», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что пострадавших в ДТП нет. Повреждения получили только автомобили. «Назначено проведение служебной проверки», — заключили в пресс-службе УМВД.

Место ДТП в Сургуте

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Сургуте рейсовый автобус столкнулся с автомобилем ДПС. По предварительной информации, виноват в ДТП сотрудник полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На данный момент ведется проверка. По предварительным данным — вина сотрудника ДПС. Он выезжал по второстепенной дороге и не убедился в безопасности маневра», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что пострадавших в ДТП нет. Повреждения получили только автомобили. «Назначено проведение служебной проверки», — заключили в пресс-службе УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...