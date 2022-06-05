В Сургуте автобус врезался в машину ДПС
В Сургуте рейсовый автобус столкнулся с автомобилем ДПС. По предварительной информации, виноват в ДТП сотрудник полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«На данный момент ведется проверка. По предварительным данным — вина сотрудника ДПС. Он выезжал по второстепенной дороге и не убедился в безопасности маневра», — сказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что пострадавших в ДТП нет. Повреждения получили только автомобили. «Назначено проведение служебной проверки», — заключили в пресс-службе УМВД.
Место ДТП в Сургуте
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