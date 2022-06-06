Чиновника структуры челябинского минэкологии уличили во взятке

07 июня 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Следствие считает, что откаты подозреваемый получал в течение двух лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении эксперта госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», которое является подведомственной структурой регионального министерства экологии. Чиновник подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР области. «По данным следствия, в период 2019—2021 годов подозреваемый получил взятку в сумме более 50 тысяч рублей от предпринимателя за не привлечение его к административной ответственности за совершение экологического правонарушения. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — говорится в сообщении. По данным URA.RU, взятка была получена чиновником, отвечающим за территорию Карабаша и Кыштыма. Подозреваемому 53 года. Взятку он получил от физического лица. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении эксперта госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», которое является подведомственной структурой регионального министерства экологии. Чиновник подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР области. «По данным следствия, в период 2019—2021 годов подозреваемый получил взятку в сумме более 50 тысяч рублей от предпринимателя за не привлечение его к административной ответственности за совершение экологического правонарушения. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — говорится в сообщении. По данным URA.RU, взятка была получена чиновником, отвечающим за территорию Карабаша и Кыштыма. Подозреваемому 53 года. Взятку он получил от физического лица.