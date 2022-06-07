Лицо пермячки поглощает огромная опухоль

08 июня 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Если бы женщина вовремя обратилась к врачам, от опухоли бы не осталось и следа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионерка из поселка Железнодорожный Пермского края страдает от огромной опухоли на лице. Болезнь уже «съела» треть лица женщины, включая один глаз. О своей беде женщина рассказала в программе «За гранью» на телеканале «НТВ». «Семнадцать лет назад у меня на лице появилось маленькое пятнышко. Я не придала этому значения. А в 2015 году оно стало расти. К 2021-му пятнышко достигло размеров 5 на 5 сантиметров. И тогда я обратилась за помощью в Пермский онкоцентр», — рассказывает женщина. Врачи поставили диагноз базалиома — рак кожи. Галине назначили 28 сеансов лучевой терапии и медикаментозное лечение. Терапия не смогла остановить рост опухоли, а препараты женщина начала принимать только спустя полгода из-за их отсутствия. 75-летней пенсионерке стало сложно самостоятельно справляться со своим хозяйством — домом и огородом, из родственников только брат и сестра, с которыми отношения давно испорчены. В программе «За гранью» подробно обсудили отношения пенсионерки с ее родственниками и даже предположили, что рак мог появиться из-за обид и ссор в семье. Благодаря организаторам шоу, женщину осмотрели московские онкологи. И подтвердили диагноз пермских врачей. «У пациентки опухоль лобной, скуловой и орбитальной области с переходом и разрушением костной ткани, с проникновением в орбитальную область. Объем поражения — более 15 см, и он увеличивается. К счастью, других метастаз нет», — заключила врач дермато-онколог Наталья Джунковская. Врачи считают, что женщине можно помочь, и обещают сделать все возможное. «Я хочу просто остановить опухоль и убрать боль. Больше мне ничего не нужно, красота мне уже не нужна», — сказала героиня в конце программы. Передача «За гранью» вышла на телеканале НТВ 8 июня 2022 года Кадр из программы «За гранью» на НТВ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пенсионерка из поселка Железнодорожный Пермского края страдает от огромной опухоли на лице. Болезнь уже «съела» треть лица женщины, включая один глаз. О своей беде женщина рассказала в программе «За гранью» на телеканале «НТВ». «Семнадцать лет назад у меня на лице появилось маленькое пятнышко. Я не придала этому значения. А в 2015 году оно стало расти. К 2021-му пятнышко достигло размеров 5 на 5 сантиметров. И тогда я обратилась за помощью в Пермский онкоцентр», — рассказывает женщина. Врачи поставили диагноз базалиома — рак кожи. Галине назначили 28 сеансов лучевой терапии и медикаментозное лечение. Терапия не смогла остановить рост опухоли, а препараты женщина начала принимать только спустя полгода из-за их отсутствия. 75-летней пенсионерке стало сложно самостоятельно справляться со своим хозяйством — домом и огородом, из родственников только брат и сестра, с которыми отношения давно испорчены. В программе «За гранью» подробно обсудили отношения пенсионерки с ее родственниками и даже предположили, что рак мог появиться из-за обид и ссор в семье. Благодаря организаторам шоу, женщину осмотрели московские онкологи. И подтвердили диагноз пермских врачей. «У пациентки опухоль лобной, скуловой и орбитальной области с переходом и разрушением костной ткани, с проникновением в орбитальную область. Объем поражения — более 15 см, и он увеличивается. К счастью, других метастаз нет», — заключила врач дермато-онколог Наталья Джунковская. Врачи считают, что женщине можно помочь, и обещают сделать все возможное. «Я хочу просто остановить опухоль и убрать боль. Больше мне ничего не нужно, красота мне уже не нужна», — сказала героиня в конце программы.