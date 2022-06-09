В Челябинске на улице Плеханова фура с молоком провалилась под асфальт. Читатели URA.RU рассказали, что вытаскивать грузовик пришлось краном.
«Не поняли даже, как это произошло. Машина передней частью провалилась под асфальт. Пришлось просить помощи у крановщика, чтобы ее достать. Хорошо, что полностью не провалилась», -рассказали читатели URA.RU.
Некоторые свидетели с юмором восприняли произошедшее. Однако не все разделили их настроение, ведь асфальт провалился буквально в 20 метрах от живого дома. Многим страшно представить, что может произойти, если провалится дом.
URA.RU связалось с ГИБДД Челябинска. В пресс-службе ведомства рассказали, что ЧП произошло на территории одного из предприятий.
В Челябинске на улице Плеханова фура с молоком провалилась под асфальт. Читатели URA.RU рассказали, что вытаскивать грузовик пришлось краном. «Не поняли даже, как это произошло. Машина передней частью провалилась под асфальт. Пришлось просить помощи у крановщика, чтобы ее достать. Хорошо, что полностью не провалилась», -рассказали читатели URA.RU. Некоторые свидетели с юмором восприняли произошедшее. Однако не все разделили их настроение, ведь асфальт провалился буквально в 20 метрах от живого дома. Многим страшно представить, что может произойти, если провалится дом. URA.RU связалось с ГИБДД Челябинска. В пресс-службе ведомства рассказали, что ЧП произошло на территории одного из предприятий.