В Челябинске фура с молоком провалилась под асфальт. Фото

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Обрушение асфальта на остановке
Асфальт провалился в 20 метрах от жилого дома (фото из архива) Фото:

В Челябинске на улице Плеханова фура с молоком провалилась под асфальт. Читатели URA.RU рассказали, что вытаскивать грузовик пришлось краном.

«Не поняли даже, как это произошло. Машина передней частью провалилась под асфальт. Пришлось просить помощи у крановщика, чтобы ее достать. Хорошо, что полностью не провалилась», -рассказали читатели URA.RU.

Некоторые свидетели с юмором восприняли произошедшее. Однако не все разделили их настроение, ведь асфальт провалился буквально в 20 метрах от живого дома. Многим страшно представить, что может произойти, если провалится дом.

URA.RU связалось с ГИБДД Челябинска. В пресс-службе ведомства рассказали, что ЧП произошло на территории одного из предприятий.

Машину доставали с помощью крана
Фото:
Фура провалилась в 20 метрах от жилого дома
Фото:

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В Челябинске на улице Плеханова фура с молоком провалилась под асфальт. Читатели URA.RU рассказали, что вытаскивать грузовик пришлось краном. «Не поняли даже, как это произошло. Машина передней частью провалилась под асфальт. Пришлось просить помощи у крановщика, чтобы ее достать. Хорошо, что полностью не провалилась», -рассказали читатели URA.RU. Некоторые свидетели с юмором восприняли произошедшее. Однако не все разделили их настроение, ведь асфальт провалился буквально в 20 метрах от живого дома. Многим страшно представить, что может произойти, если провалится дом. URA.RU связалось с ГИБДД Челябинска. В пресс-службе ведомства рассказали, что ЧП произошло на территории одного из предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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