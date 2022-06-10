Над Севастополем сработала российская система противовоздушной обороны, сообщает журналист Платон Беседин. След от заряда ПВО и облако от объекта, в который он попал, заметили над южной частью города. Комментариев от официальных лиц пока нет. Украинские боевики, засевшие на химическом заводе «Азот» в Северодонецке, хотят начать переговоры с российской стороной. Такое заявление сделал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 июня.
- Порт города Очаков в Николаевской области остался без обороны, потому что украинские корабли его покинули. Кроме того, один из них затонул, а экипаж второго судна отказался выполнять приказы Киева;
- Руководство ВСУ бросило своих солдат в Херсоне после начала российской спецоперации. Об этом сообщил начальник группы секретного документального обеспечения центра комплектации и социальной поддержки (военкомата) Херсонской области Сергей Шавокин;
- Украинские боевики используют мирных граждан в качестве живого щита на территории заводов в Краматорске и Дружковке. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев пояснил, что людей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвалах;
- Великобритания намерена задействовать все возможные дипломатические каналы для того, чтобы спасти британских наемников, которых в ДНР приговорили к смертной казни через расстрел. Однако эти граждане не являются военнопленными и не имеют права на такой статус, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова;
- Глава Чечни Рамзан Кадыров прочитал стих, посвященный общей истории России и Украины. Он подчеркнул, что украинский народ не враг российскому, а также призвал украинцев противостоять националистическому движению;
- Более половины, — примерно 60%, — ранений мирные жители ДНР получают от наемных иностранных снайперов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал участник афганской и чеченских войн, Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, иностранные наемники прибывают на Украину в частном порядке;
После эскалации конфликта между ВСУ и республиками Донбасса в феврале этого года российская сторона начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации территории Украины. Российские войска не причиняют вреда обычным гражданам, их действия направлены только на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. К марту этого года уже освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!