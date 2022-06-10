Над Севастополем применили ПВО, ВСУ на «Азоте» хотят переговоров. Главное к вечеру 10 июня

10 июня 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Над Севастополем сработала российская система противовоздушной обороны, сообщает журналист Платон Беседин. След от заряда ПВО и облако от объекта, в который он попал, заметили над южной частью города. Комментариев от официальных лиц пока нет. Украинские боевики, засевшие на химическом заводе «Азот» в Северодонецке, хотят начать переговоры с российской стороной. Такое заявление сделал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 июня. После эскалации конфликта между ВСУ и республиками Донбасса в феврале этого года российская сторона начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации территории Украины. Российские войска не причиняют вреда обычным гражданам, их действия направлены только на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. К марту этого года уже освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.