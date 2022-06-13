13 июня 2022
12 июня 2022

В Перми владельцы ретро-гаража открывают новый музей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильный Ретро гараж. Пермь, ретро автомобиль, ретро гараж
Ретро-гараж работает для пермяков уже 6 лет Фото:

Владельцы уникального пермского ретро-гаража задумались о расширении своей деятельности. Они хотят открыть первый индустриальный музей в городе. Чтобы понять, насколько тема актуальна, активистами был создан опрос в соцсети «Вконтакте».

«Мы очень хотим превратить наш музей в место сохранения индустриального наследия. И очень хотим привлечь для этого не только энтузиастов, но и власти. А властям нужно подтверждение того, что тема интересна широким слоям населения. Нам нужно набрать 5000 голосов, чтобы нас заметили», — сообщает руководство ретро-музея в своих соцсетях.

Идея создания нового музея выросла из интереса к ретро-автомобилям. Попутно владельцы музея знакомились и с другим индустриальным наследием — уникальными промышленными артефактами, редчайшими документами. Все это уничтожается и выбрасывается. Музей мог бы помочь сохранить индустриальную историю Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский музей артиллерии, рассказывающий об истории «Мотовилихинских заводов», повторно выставлен на торги. Стоимость лота — 107,5 миллиона рублей.

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Владельцы уникального пермского ретро-гаража задумались о расширении своей деятельности. Они хотят открыть первый индустриальный музей в городе. Чтобы понять, насколько тема актуальна, активистами был создан опрос в соцсети «Вконтакте». «Мы очень хотим превратить наш музей в место сохранения индустриального наследия. И очень хотим привлечь для этого не только энтузиастов, но и власти. А властям нужно подтверждение того, что тема интересна широким слоям населения. Нам нужно набрать 5000 голосов, чтобы нас заметили», — сообщает руководство ретро-музея в своих соцсетях. Идея создания нового музея выросла из интереса к ретро-автомобилям. Попутно владельцы музея знакомились и с другим индустриальным наследием — уникальными промышленными артефактами, редчайшими документами. Все это уничтожается и выбрасывается. Музей мог бы помочь сохранить индустриальную историю Перми. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский музей артиллерии, рассказывающий об истории «Мотовилихинских заводов», повторно выставлен на торги. Стоимость лота — 107,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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