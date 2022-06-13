В Перми владельцы ретро-гаража открывают новый музей

Ретро-гараж работает для пермяков уже 6 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Владельцы уникального пермского ретро-гаража задумались о расширении своей деятельности. Они хотят открыть первый индустриальный музей в городе. Чтобы понять, насколько тема актуальна, активистами был создан опрос в соцсети «Вконтакте».

«Мы очень хотим превратить наш музей в место сохранения индустриального наследия. И очень хотим привлечь для этого не только энтузиастов, но и власти. А властям нужно подтверждение того, что тема интересна широким слоям населения. Нам нужно набрать 5000 голосов, чтобы нас заметили», — сообщает руководство ретро-музея в своих соцсетях.

Идея создания нового музея выросла из интереса к ретро-автомобилям. Попутно владельцы музея знакомились и с другим индустриальным наследием — уникальными промышленными артефактами, редчайшими документами. Все это уничтожается и выбрасывается. Музей мог бы помочь сохранить индустриальную историю Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский музей артиллерии, рассказывающий об истории «Мотовилихинских заводов», повторно выставлен на торги. Стоимость лота — 107,5 миллиона рублей.