27 июня 2025

«Крылья возможностей»: в Перми проходят соревнования по пилотированию БПЛА. Видео

Беспилотные технологии и военные трофеи на празднике Дня молодежи в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Состязания дронов собрали молодежь Перми
Состязания дронов собрали молодежь Перми Фото:

В Перми в День молодежи стартовали соревнования по пилотированию дронов и робототехнический биатлон, а также открылась выставка «Пермский характер» с экспонатами из зоны СВО. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«28 июня у памятника „Героям тыла и фронта“ проходят мероприятия ко Дню молодежи. На площадке „Крылья возможностей“ проходят соревнования по управлению дронами и робототехнический биатлон. Гости могут попробовать себя в пилотировании и научиться основам тактической медицины», — рассказал корреспондент URA.RU. 

Рядом работает выставка «Пермский характер», демонстрирующая трофеи из зоны специальной военной операции. Посетители могут пообщаться с героями СВО и принять участие во всероссийских акциях «Письмо Солдату» и «Древо моей семьи».

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В Перми в День молодежи стартовали соревнования по пилотированию дронов и робототехнический биатлон, а также открылась выставка «Пермский характер» с экспонатами из зоны СВО. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «28 июня у памятника „Героям тыла и фронта“ проходят мероприятия ко Дню молодежи. На площадке „Крылья возможностей“ проходят соревнования по управлению дронами и робототехнический биатлон. Гости могут попробовать себя в пилотировании и научиться основам тактической медицины», — рассказал корреспондент URA.RU.  Рядом работает выставка «Пермский характер», демонстрирующая трофеи из зоны специальной военной операции. Посетители могут пообщаться с героями СВО и принять участие во всероссийских акциях «Письмо Солдату» и «Древо моей семьи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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