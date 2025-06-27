В Перми в День молодежи стартовали соревнования по пилотированию дронов и робототехнический биатлон, а также открылась выставка «Пермский характер» с экспонатами из зоны СВО. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.
«28 июня у памятника „Героям тыла и фронта“ проходят мероприятия ко Дню молодежи. На площадке „Крылья возможностей“ проходят соревнования по управлению дронами и робототехнический биатлон. Гости могут попробовать себя в пилотировании и научиться основам тактической медицины», — рассказал корреспондент URA.RU.
Рядом работает выставка «Пермский характер», демонстрирующая трофеи из зоны специальной военной операции. Посетители могут пообщаться с героями СВО и принять участие во всероссийских акциях «Письмо Солдату» и «Древо моей семьи».
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