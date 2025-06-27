27 июня 2025

Ребенку погибшего при падении с 21 этажа пермяка выплатили 2,6 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смертельный инцидент произошел на строительной площадке
Смертельный инцидент произошел на строительной площадке Фото:

В Перми строительная фирма выплатила компенсацию в размере 2,6 млн рублей малолетнему ребенку погибшего рабочего. По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, несчастный случай произошел на стройке в Мотовилихинском районе. Мужчина сорвался с 21 этажа при возведении монолитного железобетонного каркаса.

«В добровольном порядке моральный вред семье погибшего <...> организация не возместила. Прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании компенсации с работодателя. В ходе рассмотрения стороны пришли к мировому соглашению о выплате компенсации в размере 2,6 млн рублей», — написано на сайте надзорного ведомства.

Суд утвердил договоренность между семьей погибшего и строительной компанией. Деньги были перечислены законному представителю несовершеннолетнего. Проверка показала, что причиной смерти рабочего стало нарушение требований охраны труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми строительная фирма выплатила компенсацию в размере 2,6 млн рублей малолетнему ребенку погибшего рабочего. По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, несчастный случай произошел на стройке в Мотовилихинском районе. Мужчина сорвался с 21 этажа при возведении монолитного железобетонного каркаса. «В добровольном порядке моральный вред семье погибшего <...> организация не возместила. Прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании компенсации с работодателя. В ходе рассмотрения стороны пришли к мировому соглашению о выплате компенсации в размере 2,6 млн рублей», — написано на сайте надзорного ведомства. Суд утвердил договоренность между семьей погибшего и строительной компанией. Деньги были перечислены законному представителю несовершеннолетнего. Проверка показала, что причиной смерти рабочего стало нарушение требований охраны труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...