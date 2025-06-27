Ребенку погибшего при падении с 21 этажа пермяка выплатили 2,6 миллиона рублей

В Перми строительная фирма выплатила компенсацию в размере 2,6 млн рублей малолетнему ребенку погибшего рабочего. По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, несчастный случай произошел на стройке в Мотовилихинском районе. Мужчина сорвался с 21 этажа при возведении монолитного железобетонного каркаса.
«В добровольном порядке моральный вред семье погибшего <...> организация не возместила. Прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании компенсации с работодателя. В ходе рассмотрения стороны пришли к мировому соглашению о выплате компенсации в размере 2,6 млн рублей», — написано на сайте надзорного ведомства.
Суд утвердил договоренность между семьей погибшего и строительной компанией. Деньги были перечислены законному представителю несовершеннолетнего. Проверка показала, что причиной смерти рабочего стало нарушение требований охраны труда.
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