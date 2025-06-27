27 июня 2025

Пожар в жилом доме унес жизнь человека в Карагайском округе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание (архивное фото)
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание (архивное фото) Фото:

В селе Козьмодемьянск Карагайского округа произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

«27 июня в 6:17 в селе Козьмодемьянск Карагайского округа поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Льнозавод. На место вызова выехали 5 пожарных и 2 единицы техники. Прибывшие расчеты обнаружили горение пола жилого помещения. В ходе тушения, которое завершилось к 06:36, найден погибший мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Сотрудники МЧС проводят проверку для установления точных обстоятельств и причины происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Козьмодемьянск Карагайского округа произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.  «27 июня в 6:17 в селе Козьмодемьянск Карагайского округа поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Льнозавод. На место вызова выехали 5 пожарных и 2 единицы техники. Прибывшие расчеты обнаружили горение пола жилого помещения. В ходе тушения, которое завершилось к 06:36, найден погибший мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Сотрудники МЧС проводят проверку для установления точных обстоятельств и причины происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...