Пожар в жилом доме унес жизнь человека в Карагайском округе

В селе Козьмодемьянск Карагайского округа произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
«27 июня в 6:17 в селе Козьмодемьянск Карагайского округа поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Льнозавод. На место вызова выехали 5 пожарных и 2 единицы техники. Прибывшие расчеты обнаружили горение пола жилого помещения. В ходе тушения, которое завершилось к 06:36, найден погибший мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Площадь возгорания составила два квадратных метра. Сотрудники МЧС проводят проверку для установления точных обстоятельств и причины происшествия.
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