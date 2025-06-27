«Погружение в Счастье»: в Перми пройдет необычная благотворительная встреча

В Перми 1 июля пройдет благотворительное мероприятие «Погружение в Счастье», организованное общественной организацией «Счастье жить». О мероприятии сообщается на странице сообщества во «Вконтакте».
«В „Доме счастья“ на шоссе Космонавтов, 181А 1 июля с 15:00 до 17:30 состоится особое событие, объединяющее бизнес, благотворительность и личное развитие. Участников ждет экскурсия по центру от президента организации Анастасии Гилевой, релакс в Сильвиновой пещере с живой музыкой и душевная встреча „У костра“», — рассказали в общественной организации «Счастье жить».
Мероприятие проводится с благотворительным взносом от 1000 рублей, которые пойдут на помощь детям с инвалидностью. Количество участников ограничено 30 местами.
Программа разделена на две группы: первая посетит экскурсию по «Дому счастья», вторая — музыкальную релакс-зону, после чего все соберутся для совместного общения. Организаторы подчеркивают, что это возможность не только получить вдохновение, но и внести реальный вклад в доброе дело.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки увеличили траты на благотворительность. Благотворительный фонд «Дедморозим» в 2024 году получил от жертвователей 147,8 млн рублей. Это на 35,1 млн больше, чем годом ранее, следует из отчета фонда. При этом значительно увеличилась и сумма пожертвований от частных лиц.
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