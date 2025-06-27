В Перми стая собак напала на 11-летнюю девочку

В Перми на 11-летнюю девочку напала стая бездомных собак. Инцидент произошел 23 июня в микрорайоне Крохалева, со сообщает telegram-канал «КП-Пермь».
«23 июня около 21:00 девочка возвращался домой пешком. На пустыре между домами №38 и №38А по улице Яблочкова ей навстречу выбежали шесть собак. Псы окружили ее, начали громко лаять, а некоторые прыгать. Одна из собак немного поцарапала ногу и руку девочки. От пережитого страха девочка час билась в истерике», — рассказала пермячка. Ее слова передает «КП-Пермь».
Женщина добавила, что случайные прохожие, находившиеся рядом, своевременно вмешались. Мужчины начали сигналить из машины и распугали псов.
В администрации Перми изданию «КП-Пермь» уточнили, что по адресам, расположенным рядом с местом происшествия, последний раз бригада по отлову безнадзорных животных приезжала 9 июня. Тогда было отловлено две взрослые собаки и шесть щенков.
Информация о нападении передана в соответствующие службы. Решается вопрос о дополнительных мерах по отлову и контролю за численностью бездомных животных в микрорайоне.
Инцидент с нападением не попал в поле зрения камеры наблюдения одного из магазинов. Он находится в нескольких десятках метрах от места происшествия. Но на записях видно, как спустя 20–30 минут после нападения на ребенка две бездомные собаки вновь проявили агрессию, на этот раз в сторону домашних животных, которых выгуливали владельцы.
Видео «КП-Пермь»
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