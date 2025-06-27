27 июня 2025

В Перми стая собак напала на 11-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка очень напугало нападение стаи собак
Ребенка очень напугало нападение стаи собак Фото:

В Перми на 11-летнюю девочку напала стая бездомных собак. Инцидент произошел 23 июня в микрорайоне Крохалева, со сообщает telegram-канал «КП-Пермь».

«23 июня около 21:00 девочка возвращался домой пешком. На пустыре между домами №38 и №38А по улице Яблочкова ей навстречу выбежали шесть собак. Псы окружили ее, начали громко лаять, а некоторые прыгать. Одна из собак немного поцарапала ногу и руку девочки. От пережитого страха девочка час билась в истерике», — рассказала пермячка. Ее слова передает «КП-Пермь».

Женщина добавила, что случайные прохожие, находившиеся рядом, своевременно вмешались. Мужчины начали сигналить из машины и распугали псов.

В администрации Перми изданию «КП-Пермь» уточнили, что по адресам, расположенным рядом с местом происшествия, последний раз бригада по отлову безнадзорных животных приезжала 9 июня. Тогда было отловлено две взрослые собаки и шесть щенков. 

Информация о нападении передана в соответствующие службы. Решается вопрос о дополнительных мерах по отлову и контролю за численностью бездомных животных в микрорайоне.

Инцидент с нападением не попал в поле зрения камеры наблюдения одного из магазинов. Он находится в нескольких десятках метрах от места происшествия. Но на записях видно, как спустя 20–30 минут после нападения на ребенка две бездомные собаки вновь проявили агрессию, на этот раз в сторону домашних животных, которых выгуливали владельцы.

Видео «КП-Пермь»

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В Перми на 11-летнюю девочку напала стая бездомных собак. Инцидент произошел 23 июня в микрорайоне Крохалева, со сообщает telegram-канал «КП-Пермь». «23 июня около 21:00 девочка возвращался домой пешком. На пустыре между домами №38 и №38А по улице Яблочкова ей навстречу выбежали шесть собак. Псы окружили ее, начали громко лаять, а некоторые прыгать. Одна из собак немного поцарапала ногу и руку девочки. От пережитого страха девочка час билась в истерике», — рассказала пермячка. Ее слова передает «КП-Пермь». Женщина добавила, что случайные прохожие, находившиеся рядом, своевременно вмешались. Мужчины начали сигналить из машины и распугали псов. В администрации Перми изданию «КП-Пермь» уточнили, что по адресам, расположенным рядом с местом происшествия, последний раз бригада по отлову безнадзорных животных приезжала 9 июня. Тогда было отловлено две взрослые собаки и шесть щенков.  Информация о нападении передана в соответствующие службы. Решается вопрос о дополнительных мерах по отлову и контролю за численностью бездомных животных в микрорайоне. Инцидент с нападением не попал в поле зрения камеры наблюдения одного из магазинов. Он находится в нескольких десятках метрах от места происшествия. Но на записях видно, как спустя 20–30 минут после нападения на ребенка две бездомные собаки вновь проявили агрессию, на этот раз в сторону домашних животных, которых выгуливали владельцы. Видео «КП-Пермь»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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