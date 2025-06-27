27 июня 2025

Аналитики раскрыли зарплаты пермских плотников

В строительной отрасли Перми плотник получает 110 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Квалификация влияет на доход пермских плотников
Квалификация влияет на доход пермских плотников Фото:

Плотники в Перми могут зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам исследования зарплатных предложений в июне 2025 года.

«Уровень дохода пермских плотников напрямую зависит от квалификации и опыта работы. Максимальный доход до 110 тысяч рублей доступен высококвалифицированным специалистам VI-VII разрядов с опытом работы от трех лет, способным возводить уникальные архитектурные формы и руководить бригадой», — говорится в исследовании.

Опытные мастера IV-V разрядов с навыками монтажа сложной опалубки и отделочных работ зарабатывают 50-70 тысяч рублей. Соискатели со средним профессиональным образованием и удостоверением II-III разряда получают предложения на 40-50 тысяч рублей. Начинающие специалисты, владеющие базовыми навыками обработки древесины и монтажа простых конструкций, могут рассчитывать на зарплату 35-40 тысяч рублей.

Среднестатистический соискатель на должность плотника в Перми — мужчина 46 лет со средним профессиональным образованием. Большинство кандидатов (81%) находятся в поиске работы, при этом 42% готовы к переезду. Средний срок работы на последнем месте составляет 7 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько в Перми зарабатывает начальник строительного участка. В сфере гражданского строительства такой специалист может зарабатывать до 210 тысяч рублей в месяц.

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Плотники в Перми могут зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам исследования зарплатных предложений в июне 2025 года. «Уровень дохода пермских плотников напрямую зависит от квалификации и опыта работы. Максимальный доход до 110 тысяч рублей доступен высококвалифицированным специалистам VI-VII разрядов с опытом работы от трех лет, способным возводить уникальные архитектурные формы и руководить бригадой», — говорится в исследовании. Опытные мастера IV-V разрядов с навыками монтажа сложной опалубки и отделочных работ зарабатывают 50-70 тысяч рублей. Соискатели со средним профессиональным образованием и удостоверением II-III разряда получают предложения на 40-50 тысяч рублей. Начинающие специалисты, владеющие базовыми навыками обработки древесины и монтажа простых конструкций, могут рассчитывать на зарплату 35-40 тысяч рублей. Среднестатистический соискатель на должность плотника в Перми — мужчина 46 лет со средним профессиональным образованием. Большинство кандидатов (81%) находятся в поиске работы, при этом 42% готовы к переезду. Средний срок работы на последнем месте составляет 7 лет. Ранее URA.RU рассказывало, сколько в Перми зарабатывает начальник строительного участка. В сфере гражданского строительства такой специалист может зарабатывать до 210 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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