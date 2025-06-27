Ко Дню города жители Березников (Пермский край) подготовили особенный подарок — видеоролик, созданный при помощи технологий искусственного интеллекта. Это творение стало ответом на инициативу главы города Алексея Казаченко, который в своем telegram-канале предложил землякам проявить фантазию в поздравлении родного города.
«Вместе отмечаем День города. Приятно, что знаковое событие вдохновляет жителей на творчество. Горожане подхватили идею создания интересных видеороликов о любимом городе с помощью нейросетей», — написал Казаченко.
Видео, сгенерированное нейросетью, показывает узнаваемые места Березников в необычном цифровом стиле. Вдохновившись этим примером, администрация запустила в официальной группе «ВКонтакте» конкурс на лучшее поздравление городу.
Авторы самых креативных работ получат подарки, а специальный приз подготовил лично глава города. Казаченко призвал всех жителей присоединиться к празднованию и поделиться теплыми словами в адрес Березников.
Ранее URA.RU рассказывало, что 28 июня в Березниках празднуют столетие Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, приурочив к этому событию День города. В городском парке, где для жителей и гостей города подготовлена программа. Хедлайнером мероприятия станет певец Игорь Саруханов.
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