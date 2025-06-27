27 июня 2025

Березниковцы поздравили город с помощью ИИ. Видео

Жители Березников подготовили необычный подарок ко Дню города
© Служба новостей «URA.RU»
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28 июня жители Березников отмечают 93-летие города
28 июня жители Березников отмечают 93-летие города Фото:

Ко Дню города жители Березников (Пермский край) подготовили особенный подарок — видеоролик, созданный при помощи технологий искусственного интеллекта. Это творение стало ответом на инициативу главы города Алексея Казаченко, который в своем telegram-канале предложил землякам проявить фантазию в поздравлении родного города.

«Вместе отмечаем День города. Приятно, что знаковое событие вдохновляет жителей на творчество. Горожане подхватили идею создания интересных видеороликов о любимом городе с помощью нейросетей», — написал Казаченко. 

Видео, сгенерированное нейросетью, показывает узнаваемые места Березников в необычном цифровом стиле. Вдохновившись этим примером, администрация запустила в официальной группе «ВКонтакте» конкурс на лучшее поздравление городу.

Авторы самых креативных работ получат подарки, а специальный приз подготовил лично глава города. Казаченко призвал всех жителей присоединиться к празднованию и поделиться теплыми словами в адрес Березников.

Ранее URA.RU рассказывало, что 28 июня в Березниках празднуют столетие Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, приурочив к этому событию День города. В городском парке, где для жителей и гостей города подготовлена программа. Хедлайнером мероприятия станет певец Игорь Саруханов.

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Ко Дню города жители Березников (Пермский край) подготовили особенный подарок — видеоролик, созданный при помощи технологий искусственного интеллекта. Это творение стало ответом на инициативу главы города Алексея Казаченко, который в своем telegram-канале предложил землякам проявить фантазию в поздравлении родного города. «Вместе отмечаем День города. Приятно, что знаковое событие вдохновляет жителей на творчество. Горожане подхватили идею создания интересных видеороликов о любимом городе с помощью нейросетей», — написал Казаченко.  Видео, сгенерированное нейросетью, показывает узнаваемые места Березников в необычном цифровом стиле. Вдохновившись этим примером, администрация запустила в официальной группе «ВКонтакте» конкурс на лучшее поздравление городу. Авторы самых креативных работ получат подарки, а специальный приз подготовил лично глава города. Казаченко призвал всех жителей присоединиться к празднованию и поделиться теплыми словами в адрес Березников. Ранее URA.RU рассказывало, что 28 июня в Березниках празднуют столетие Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, приурочив к этому событию День города. В городском парке, где для жителей и гостей города подготовлена программа. Хедлайнером мероприятия станет певец Игорь Саруханов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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