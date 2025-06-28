28 июня 2025
27 июня 2025

Пермские политики зажигали на концерте Niletto на Дне Молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские политики веселились на Дне Молодежи. Под занавес концерта Niletto
Пермские политики веселились на Дне Молодежи. Под занавес концерта Niletto Фото:

Пермские политики посетили День молодежи в Перми и приняли участие в праздновании во время выступления артиста Niletto. В VIP-зоне на финале концерта присутствовали председатель инфраструктурного комитета Законодательного собрания и советник губернатора Павел Черепанов, депутат ЗС и ректор Чайковского института физкультуры Альберт Демченко, глава города Эдуард Соснин, а также депутат Государственной думы Роман Водянов.

«Пермские политики веселились на Дне Молодежи. Под занавес концерта Niletto в VIP-зоне появились председатель инфраструктурного комитета ЗС и советник губернатора Павел Черепанов, депутат ЗС, ректор Чайковского института физкультуры Альберт Демченко, глава Перми Эдуард Соснин, а также депутат ГД Роман Водянов. Активнее всех зажигал Черепанов», — передает корреспондент URA.RU.

В субботу, 28 июня, в Перми состоялся фестиваль «День молодежи — 2025». Праздничные мероприятия прошли на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события стали Люся Чеботина и Niletto, а завершится «День молодежи» торжественным открытием фестиваля «Город встреч», на котором выступила Ева Польна.

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Пермские политики посетили День молодежи в Перми и приняли участие в праздновании во время выступления артиста Niletto. В VIP-зоне на финале концерта присутствовали председатель инфраструктурного комитета Законодательного собрания и советник губернатора Павел Черепанов, депутат ЗС и ректор Чайковского института физкультуры Альберт Демченко, глава города Эдуард Соснин, а также депутат Государственной думы Роман Водянов. «Пермские политики веселились на Дне Молодежи. Под занавес концерта Niletto в VIP-зоне появились председатель инфраструктурного комитета ЗС и советник губернатора Павел Черепанов, депутат ЗС, ректор Чайковского института физкультуры Альберт Демченко, глава Перми Эдуард Соснин, а также депутат ГД Роман Водянов. Активнее всех зажигал Черепанов», — передает корреспондент URA.RU. В субботу, 28 июня, в Перми состоялся фестиваль «День молодежи — 2025». Праздничные мероприятия прошли на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события стали Люся Чеботина и Niletto, а завершится «День молодежи» торжественным открытием фестиваля «Город встреч», на котором выступила Ева Польна.
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