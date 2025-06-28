Люся Чеботина выступила на сцене фестиваля в Перми
В субботу, 28 июня, в Перми прошел фестиваль День молодежи — 2025. Праздничные мероприятия развернулись на эспланаде и набережной Камы. Главными артистами вечера стали Люся Чеботина и Niletto. Завершилось празднование торжественным открытием фестиваля «Город встреч» на площади у Речного вокзала, где выступила Ева Польна. В ходе своего выступления певица выразила благодарность жителям города за радушный прием и пожелала им счастья. Самые запоминающиеся моменты дня — в фоторепортаже URA.RU.
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