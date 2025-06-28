28 июня 2025

Пермяки отметили День молодежи: самые яркие кадры праздника. Фоторепортаж

В Перми состоялся День молодежи — 2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Люся Чеботина выступила на сцене фестиваля в Перми
Люся Чеботина выступила на сцене фестиваля в Перми Фото:

В субботу, 28 июня, в Перми прошел фестиваль День молодежи — 2025. Праздничные мероприятия развернулись на эспланаде и набережной Камы. Главными артистами вечера стали Люся Чеботина и Niletto. Завершилось празднование торжественным открытием фестиваля «Город встреч» на площади у Речного вокзала, где выступила Ева Польна. В ходе своего выступления певица выразила благодарность жителям города за радушный прием и пожелала им счастья. Самые запоминающиеся моменты дня — в фоторепортаже URA.RU.

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В субботу, 28 июня, в Перми прошел фестиваль День молодежи — 2025. Праздничные мероприятия развернулись на эспланаде и набережной Камы. Главными артистами вечера стали Люся Чеботина и Niletto. Завершилось празднование торжественным открытием фестиваля «Город встреч» на площади у Речного вокзала, где выступила Ева Польна. В ходе своего выступления певица выразила благодарность жителям города за радушный прием и пожелала им счастья. Самые запоминающиеся моменты дня — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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