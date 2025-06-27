Пермские театры в этом году остались без «Золотых масок»

Пермские театры не получили ни одной награды национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2023/2024. Информация о лауреатах опубликована на официальном сайте организаторов, передает корреспондент URA.RU.
«В этом году среди победителей нет ни одного театра из Перми. Единственный из региона — это представитель Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов, удостоенный награды в номинации „Лучшая работа дирижера“. „Золотую маску“ маэстро получил за постановку оперы „В ночь лунного затмения“, Башкирского театра оперы и балета. Этот коллектив в итоге взял шесть наград», — объяснил корреспондент информационного агентства.
В прошлом сезоне пермские театралы завоевали восемь «масок». Тогда в числе лауреатов были постановщики, артисты и дирижеры Пермского театра оперы и балета, а также Театра-Театра.
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