27 июня 2025

Пермские театры в этом году остались без «Золотых масок»

© Служба новостей «URA.RU»
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Победителей премии наградили уже в 31 раз
Победителей премии наградили уже в 31 раз Фото:

Пермские театры не получили ни одной награды национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2023/2024. Информация о лауреатах опубликована на официальном сайте организаторов, передает корреспондент URA.RU.

«В этом году среди победителей нет ни одного театра из Перми. Единственный из региона — это представитель Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов, удостоенный награды в номинации „Лучшая работа дирижера“. „Золотую маску“ маэстро получил за постановку оперы „В ночь лунного затмения“, Башкирского театра оперы и балета. Этот коллектив в итоге взял шесть наград», — объяснил корреспондент информационного агентства.

В прошлом сезоне пермские театралы завоевали восемь «масок». Тогда в числе лауреатов были постановщики, артисты и дирижеры Пермского театра оперы и балета, а также Театра-Театра.

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Пермские театры не получили ни одной награды национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2023/2024. Информация о лауреатах опубликована на официальном сайте организаторов, передает корреспондент URA.RU. «В этом году среди победителей нет ни одного театра из Перми. Единственный из региона — это представитель Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов, удостоенный награды в номинации „Лучшая работа дирижера“. „Золотую маску“ маэстро получил за постановку оперы „В ночь лунного затмения“, Башкирского театра оперы и балета. Этот коллектив в итоге взял шесть наград», — объяснил корреспондент информационного агентства. В прошлом сезоне пермские театралы завоевали восемь «масок». Тогда в числе лауреатов были постановщики, артисты и дирижеры Пермского театра оперы и балета, а также Театра-Театра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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