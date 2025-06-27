27 июня 2025

Скрывавшую Mercedes экс-чиновницу из Перми требуют уволить из-за утраты доверия

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд уже взыскал с бывшей чиновницы сумму, эквивалентную стоимости машины
Суд уже взыскал с бывшей чиновницы сумму, эквивалентную стоимости машины Фото:

Прокуратура требует изменить формулировку увольнения бывшей заместительницы главы министерства социального развития Прикамья Натальи Плюсниной на «утрату доверия». Соответствующее заявление поступило в Мотовилихинский районный суд. Пермячка ранее попыталась скрыть за границей люксовый Mercedes.

«Наталью Плюснину просят уволить с формулировкой „в связи с утратой доверия“ и внести запись в реестр чиновников-коррупционеров», — на судебное делопроизводство ссылается портал Properm.  Дата первого заседания по иску пока не назначена.

В прошлом году с Плюсниной взыскали 7,9 миллиона рублей в доход государства. Поводом для этого стало приобретение премиальной иномарки, законность покупки экс-чиновница не смогла подтвердить. Стоимость машины превышала ее совокупный доход за три года.

После скандала с Mercedes Плюснина покинула занимаемую должность по собственному желанию. Она пыталась обжаловать решение об изъятии средств, но в апреле 2025 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отказал ей в жалобе.

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Прокуратура требует изменить формулировку увольнения бывшей заместительницы главы министерства социального развития Прикамья Натальи Плюсниной на «утрату доверия». Соответствующее заявление поступило в Мотовилихинский районный суд. Пермячка ранее попыталась скрыть за границей люксовый Mercedes. «Наталью Плюснину просят уволить с формулировкой „в связи с утратой доверия“ и внести запись в реестр чиновников-коррупционеров», — на судебное делопроизводство ссылается портал Properm.  Дата первого заседания по иску пока не назначена. В прошлом году с Плюсниной взыскали 7,9 миллиона рублей в доход государства. Поводом для этого стало приобретение премиальной иномарки, законность покупки экс-чиновница не смогла подтвердить. Стоимость машины превышала ее совокупный доход за три года. После скандала с Mercedes Плюснина покинула занимаемую должность по собственному желанию. Она пыталась обжаловать решение об изъятии средств, но в апреле 2025 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отказал ей в жалобе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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