Скрывавшую Mercedes экс-чиновницу из Перми требуют уволить из-за утраты доверия

Прокуратура требует изменить формулировку увольнения бывшей заместительницы главы министерства социального развития Прикамья Натальи Плюсниной на «утрату доверия». Соответствующее заявление поступило в Мотовилихинский районный суд. Пермячка ранее попыталась скрыть за границей люксовый Mercedes.
«Наталью Плюснину просят уволить с формулировкой „в связи с утратой доверия“ и внести запись в реестр чиновников-коррупционеров», — на судебное делопроизводство ссылается портал Properm. Дата первого заседания по иску пока не назначена.
В прошлом году с Плюсниной взыскали 7,9 миллиона рублей в доход государства. Поводом для этого стало приобретение премиальной иномарки, законность покупки экс-чиновница не смогла подтвердить. Стоимость машины превышала ее совокупный доход за три года.
После скандала с Mercedes Плюснина покинула занимаемую должность по собственному желанию. Она пыталась обжаловать решение об изъятии средств, но в апреле 2025 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отказал ей в жалобе.
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