28 июня 2025

Выпускники получили аттестаты из рук мэра Перми в «День молодежи»

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Эдуард Соснин вручил аттестаты выпускникам
Эдуард Соснин вручил аттестаты выпускникам Фото:

Выпускники получили аттестаты из рук мэра Перми в «День молодежи». Эдуард Соснин вручил аттестаты выпускникам гимназии №17 и поздравил молодежь города с праздником. 

«Сегодня вручил аттестаты выпускникам 17-й гимназии и поздравил ребят с Днем молодежи. Молодость — это время новых открытий, смелых решений и ярких впечатлений. Желаю каждому молодому пермяку найти вдохновение, реализовать амбициозные планы и достичь поставленных целей. С Днем молодежи!», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Соснин подчеркнул, что достижения молодежи в учебе, науке, творчестве, спорте и волонтерской деятельности, назвав их предметом гордости для всего города. По его словам, молодые жители города вносят значительный вклад в развитие Перми, формируя культурную среду и определяя динамику городской жизни.

В субботу, 28 июня, в Перми состоялся фестиваль «День молодежи — 2025». Праздничные мероприятия прошли на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события стали Люся Чеботина и Niletto, а завершится «День молодежи» торжественным открытием фестиваля «Город встреч», на котором выступила Ева Польна.

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Выпускники получили аттестаты из рук мэра Перми в «День молодежи». Эдуард Соснин вручил аттестаты выпускникам гимназии №17 и поздравил молодежь города с праздником.  «Сегодня вручил аттестаты выпускникам 17-й гимназии и поздравил ребят с Днем молодежи. Молодость — это время новых открытий, смелых решений и ярких впечатлений. Желаю каждому молодому пермяку найти вдохновение, реализовать амбициозные планы и достичь поставленных целей. С Днем молодежи!», — написал Соснин в своем telegram-канале. Соснин подчеркнул, что достижения молодежи в учебе, науке, творчестве, спорте и волонтерской деятельности, назвав их предметом гордости для всего города. По его словам, молодые жители города вносят значительный вклад в развитие Перми, формируя культурную среду и определяя динамику городской жизни. В субботу, 28 июня, в Перми состоялся фестиваль «День молодежи — 2025». Праздничные мероприятия прошли на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события стали Люся Чеботина и Niletto, а завершится «День молодежи» торжественным открытием фестиваля «Город встреч», на котором выступила Ева Польна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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