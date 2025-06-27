Короткое замыкание стало причиной пожара в СНТ Березников

В садоводческом товариществе Березников (Пермский край) произошел пожар, в результате которого сгорел дом и надворные постройки. О происшествии сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«27 июня в 09:08 в СНТ №9 города Березники поступило сообщение о возгорании. На место направили 18 пожарных и 5 единиц техники. Прибывшие обнаружили горящий садовый дом с хозяйственными постройками общей площадью 74 квадратных метра.», — рассказали в ведомстве.
Во время пожара в садоводстве удалось спасти одного мужчину — его вовремя разбудила сожительница. Еще один человек смог самостоятельно выбраться из горящего дома до прибытия пожарных расчетов. Пострадавших и погибших нет.
Огнеборцы локализовали пожар к 9:23, а к 9:28 полностью ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее в Березниках уже происходили крупные пожары: в частности, в жилом доме на улице Ломоносова полностью выгорела квартира после хлопка газа, тогда из опасной зоны эвакуировались четыре человека. В обоих случаях возгорания произошли в жилых постройках, а причиной становились либо короткое замыкание, либо взрыв газа.
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