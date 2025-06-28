Омск и Пермь организовали праздничный телемост в честь Дня молодежи — оба города в 2025 году носят статус Молодежной столицы России. Мероприятия объединили 150 тысяч участников. Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Молодых людей также лично поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая на главной сцене в Омске.
«В этом году в России две молодежные столицы. Я вас поздравляю! Вы молодцы! Вы способны совершать невозможное. Вы — будущее России. Сегодня все возможности открыты для вас, благодаря решениям президента России Владимира Путина. Россия — страна возможностей», — подчеркнул Кириенко.
В Перми с молодежью встретился заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В своем обращении он сообщил о запуске шести новых молодежных центров в стране и подчеркнул, что только в Перми уже работают четыре таких центра, а до конца года откроются еще три. По словам Чернышенко, эти площадки позволят молодежи реализовать свои таланты, стать волонтерами и участвовать в творческих проектах.
В праздничных мероприятиях также приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Росмолодежи Григорий Гуров, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и другие официальные лица. Каждый из них выразил поддержку молодым гражданам и отметил важность развития молодежной политики в регионах.
«Ребята, страна делает всё, чтобы вы могли расти, пробовать и реализовывать свои мечты. И очень здорово, что вы отвечаете взаимностью. Спасибо всем, кто проводит этот день вместе с нами!» — обратился к молодежи Гуров.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи также принял участие в церемонии открытия шести молодежных центров, расположенных в различных регионах страны. Глава государства также поздравил молодежь с их праздником, подчеркнув, что этот он символизирует энергию молодости, атмосферу надежды, созидания и открывающихся перспектив.
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