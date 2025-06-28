В Перми водитель автобуса проучил подростков и увез их в лес

В Перми водитель автобуса №65 отказался выпускать двух подростков на остановках и увез их за город.Причиной инцидента стало то, что один из юношей несколько раз подряд нажал кнопку «стоп», что разозлило водителя.
«Один из подростков в течение 32 секунд без перерыва нажимал кнопку требования остановки, отвлекая тем самым водителя автобуса от управления и создавая риск аварийной ситуации. В результате водителем были нарушены правила посадки и высадки пассажиров на двух остановочных пунктах», — сообщили «КП»-Пермь» в дептрансе.
В министерстве подчеркнули, что родителям рекомендуется внимательно следить за тем, как их дети ведут себя в общественных местах. В ведомстве также указали, что преднамеренные провокационные действия по отношению к водителям общественного транспорта способны спровоцировать ДТП и вызвать задержки в расписании рейсов.
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