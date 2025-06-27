Фитнес-тренер из Перми Екатерина Щукина повстречала медведя в горах Красной поляны (Краснодарский край). Пермячка рассказала, что в этот момент двигалась по маршруту №13 «К Ачипсинским водопадам». В какой-то момент она заметила, что на тропе не одна.
«Я присела за куст и притихла, чтобы не привлекать к себе внимание. В итоге косолапый полакомился и ушел. А я продолжила путь к водопадам», — цитирует Екатерину Щукину telegram-канал «Это Пермь».
На территории местного заповедника проживает особый вид медведей под названием кавказский бурый. Он считается крупнейшим хищником Северо-Западного Кавказа. В среднем вес взрослых особей не превышает 120 кг. По сравнению с сородичами из других регионов — это не самый крупный представитель.
URA.RU ранее рассказывало про медведя, который разгуливал по туристической тропе в Прикамье. Следы хищника заметили на пути к Колчимскому (Помяненному) камню. Эта локация очень популярна у туристов весь год.
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