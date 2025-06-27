27 июня 2025

«Присела за куст, чтобы не привлекать внимание»: пермячка пережила встречу с медведем. Видео

Пермячка встретила медведя в горах Красной поляны
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с диким животным стала неожиданностью (архивное фото)
Встреча с диким животным стала неожиданностью (архивное фото) Фото:

Фитнес-тренер из Перми Екатерина Щукина повстречала медведя в горах Красной поляны (Краснодарский край). Пермячка рассказала, что в этот момент двигалась по маршруту №13 «К Ачипсинским водопадам». В какой-то момент она заметила, что на тропе не одна.

«Я присела за куст и притихла, чтобы не привлекать к себе внимание. В итоге косолапый полакомился и ушел. А я продолжила путь к водопадам», — цитирует Екатерину Щукину telegram-канал «Это Пермь».

На территории местного заповедника проживает особый вид медведей под названием кавказский бурый. Он считается крупнейшим хищником Северо-Западного Кавказа. В среднем вес взрослых особей не превышает 120 кг. По сравнению с сородичами из других регионов — это не самый крупный представитель.

URA.RU ранее рассказывало про медведя, который разгуливал по туристической тропе в Прикамье. Следы хищника заметили на пути к Колчимскому (Помяненному) камню. Эта локация очень популярна у туристов весь год.

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Фитнес-тренер из Перми Екатерина Щукина повстречала медведя в горах Красной поляны (Краснодарский край). Пермячка рассказала, что в этот момент двигалась по маршруту №13 «К Ачипсинским водопадам». В какой-то момент она заметила, что на тропе не одна. «Я присела за куст и притихла, чтобы не привлекать к себе внимание. В итоге косолапый полакомился и ушел. А я продолжила путь к водопадам», — цитирует Екатерину Щукину telegram-канал «Это Пермь». На территории местного заповедника проживает особый вид медведей под названием кавказский бурый. Он считается крупнейшим хищником Северо-Западного Кавказа. В среднем вес взрослых особей не превышает 120 кг. По сравнению с сородичами из других регионов — это не самый крупный представитель. URA.RU ранее рассказывало про медведя, который разгуливал по туристической тропе в Прикамье. Следы хищника заметили на пути к Колчимскому (Помяненному) камню. Эта локация очень популярна у туристов весь год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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