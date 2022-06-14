Алексея Навального* перевели в новую колонию

Оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) перевели в исправительную колонию №6 строгого режима во Владимирской области. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан.
«Навальный прибыл в ИК-6. Прибыл и находится там», — передает РИА «Новости» слова Яжана.
Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. 22 марта Навального приговорили к 9 годам лишения свободы.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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