Алексея Навального* перевели в новую колонию

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный прибыл в ИК-6 Фото:
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Дело Алексея Навального

Оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) перевели в исправительную колонию №6 строгого режима во Владимирской области. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан.

«Навальный прибыл в ИК-6. Прибыл и находится там», — передает РИА «Новости» слова Яжана.

Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. 22 марта Навального приговорили к 9 годам лишения свободы.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) перевели в исправительную колонию №6 строгого режима во Владимирской области. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан. «Навальный прибыл в ИК-6. Прибыл и находится там», — передает РИА «Новости» слова Яжана. Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. 22 марта Навального приговорили к 9 годам лишения свободы. * внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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