В суд Москвы поступило новое уголовное дело против Навального

03 февраля 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Дата рассмотрения нового дела против Алексея Навального пока не назначена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального В отношении Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы. «Уголовное дело [в отношении Алексея Навального] зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», — цитирует сообщение Лефортовского суда Москвы РИА «Новости». По данным инстанции, оппозиционеру вменяется мошенничество и неуважение к суду. Уголовное дело по первому эпизоду было возбуждено больше года назад. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужны более 350 миллионов рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (организация ликвидирована, запрещена в РФ, внесена в список экстремистов и иноагентов). Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дела расследовались отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство для экономии процессуального времени. Навального приговорили к реальному сроку заключения по делу «Ив Роше» в феврале 2021 года. В 2014 году его осудили на 3,5 года условно и назначили ему испытательный срок в пять лет, однако блогер неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Таким образом, новый приговор составил 2,8 года в колонии под Покровом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В отношении Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы. «Уголовное дело [в отношении Алексея Навального] зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», — цитирует сообщение Лефортовского суда Москвы РИА «Новости». По данным инстанции, оппозиционеру вменяется мошенничество и неуважение к суду. Уголовное дело по первому эпизоду было возбуждено больше года назад. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужны более 350 миллионов рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (организация ликвидирована, запрещена в РФ, внесена в список экстремистов и иноагентов). Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дела расследовались отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство для экономии процессуального времени. Навального приговорили к реальному сроку заключения по делу «Ив Роше» в феврале 2021 года. В 2014 году его осудили на 3,5 года условно и назначили ему испытательный срок в пять лет, однако блогер неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Таким образом, новый приговор составил 2,8 года в колонии под Покровом.