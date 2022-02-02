02 февраля 2022

В суд Москвы поступило новое уголовное дело против Навального

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Дата рассмотрения нового дела против Алексея Навального пока не назначена Фото:
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Дело Алексея Навального

В отношении Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы.

«Уголовное дело [в отношении Алексея Навального] зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», — цитирует сообщение Лефортовского суда Москвы РИА «Новости». По данным инстанции, оппозиционеру вменяется мошенничество и неуважение к суду.

Уголовное дело по первому эпизоду было возбуждено больше года назад. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужны более 350 миллионов рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (организация ликвидирована, запрещена в РФ, внесена в список экстремистов и иноагентов).

Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дела расследовались отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство для экономии процессуального времени.

Навального приговорили к реальному сроку заключения по делу «Ив Роше» в феврале 2021 года. В 2014 году его осудили на 3,5 года условно и назначили ему испытательный срок в пять лет, однако блогер неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Таким образом, новый приговор составил 2,8 года в колонии под Покровом.

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В отношении Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы. «Уголовное дело [в отношении Алексея Навального] зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», — цитирует сообщение Лефортовского суда Москвы РИА «Новости». По данным инстанции, оппозиционеру вменяется мошенничество и неуважение к суду. Уголовное дело по первому эпизоду было возбуждено больше года назад. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужны более 350 миллионов рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (организация ликвидирована, запрещена в РФ, внесена в список экстремистов и иноагентов). Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дела расследовались отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство для экономии процессуального времени. Навального приговорили к реальному сроку заключения по делу «Ив Роше» в феврале 2021 года. В 2014 году его осудили на 3,5 года условно и назначили ему испытательный срок в пять лет, однако блогер неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Таким образом, новый приговор составил 2,8 года в колонии под Покровом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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