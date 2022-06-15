Байден нашел способ устранить главную причину падения рейтинга

Джо Байден пытается решить главную проблему, из-за которой его критикуют Фото: Bundesregierung\Kugler

Президент США Джо Байден недоволен резким повышением стоимости нефти, из-за которого упал его рейтинг одобрения. Он призвал нефтеперерабатывающие предприятия США к «немедленным действиям» по увеличению мощностей и борьбе с ростом цен.

«В последние дни Байден активизировал свои политические усилия по борьбе со стремительным ростом цен на нефть. Опросы общественного мнения показывают, что опасения по поводу инфляции сильно подорвали как его рейтинг одобрения, так и перспективы демократов сохранить контроль над Конгрессом в ноябре», — сообщает Bloomberg.

Американский лидер уверен, что увеличение цен на бензин провоцирует рекордную инфляцию и опасения рецессии. По его словам, прибыль нефтяных компаний превышает допустимую, что сказывается на простых американцах. Понизить рост цен поможет увеличение производства, прогнозируют в Белом доме.

Санкции, введенные США и странами Евросоюза из-за начала спецоперации РФ на Украине, ударили по ним самим. Жители страны платят по 100 долларов за неполный бак, из-за чего крайне недовольны политикой Байдена. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что демократы проиграют выборы в Законодательное собрание, передает телеканал 360. Уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена дошел до рекордно низких 33%.