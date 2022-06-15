15 июня 2022

Почти 300 тысяч свердловчан-должников не смогут выехать из России

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Приставы ограничили выезд из РФ 277 тысячам должников Фото:

Более 277 тысяч свердловчан остались без права выезда за территорию РФ из-за долгов. В этом году должников набралось на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области.

«Более 277 тысяч жителей Свердловской области не могут покинуть пределы РФ, так как ограничены в праве выезда из-за наличия долгов. С начала 2022 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 277 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы РФ, это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судебные приставы напоминают, что проверить наличие либо отсутствие задолженности, узнать о способах погашения долга, можно за несколько минут на их сайте. «Не только екатеринбуржцам, но и всем россиянам было достаточно для участия в акции лишь предъявить документ, удостоверяющий личность, и ему тут же сообщали какие имеются неоплаченные штрафы, в том числе за нарушение ПДД, задолженности по налогам, коммунальным платежам, просроченные кредитные платежи или невыплаченные алименты», — уточнили в пресс-службе.

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Более 277 тысяч свердловчан остались без права выезда за территорию РФ из-за долгов. В этом году должников набралось на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области. «Более 277 тысяч жителей Свердловской области не могут покинуть пределы РФ, так как ограничены в праве выезда из-за наличия долгов. С начала 2022 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 277 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы РФ, это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — говорится в сообщении пресс-службы. Судебные приставы напоминают, что проверить наличие либо отсутствие задолженности, узнать о способах погашения долга, можно за несколько минут на их сайте. «Не только екатеринбуржцам, но и всем россиянам было достаточно для участия в акции лишь предъявить документ, удостоверяющий личность, и ему тут же сообщали какие имеются неоплаченные штрафы, в том числе за нарушение ПДД, задолженности по налогам, коммунальным платежам, просроченные кредитные платежи или невыплаченные алименты», — уточнили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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