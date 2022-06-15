Мэр из ХМАО поменял главу IT-службы ради войны с хакерами

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поменял главного айтишника Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сменил начальника управления по информатизации и сетевым ресурсам — вместо Артема Филиппова на эту позицию назначена Ольга Акинина. По данным URA.RU, чиновница в новой должности призвана усилить IT-безопасность в мэрии.

«Филиппов уже не вышел на работу после отпуска. Акинина до перехода в администрацию Сургутского района являлась заместителем начальника сургутского управления информационных технологий и связи. В городе она как раз отвечала за „железо“ и софт. В новой должности от нее будет требоваться укрепление IT- безопасности районной мэрии. В последнее время на электронную инфраструктуру органов власти идут масштабные хакерские атаки. Из-за этого ложатся сайты, уничтожаются базы данных. Вот ради предотвращения всех этих проблем и приглашена Акинина», — сообщил инсайдер.

В телефонном справочнике на сайте администрации Сургутского района Акинина уже указана в качестве начальника управления по информатизации и сетевым ресурсам. В пресс-службе районной мэрии не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Нефтеюганска сотрудникам почти на неделю задержали выплату зарплаты. Инсайдеры агентства сообщали, что технические проблемы возникли из-за кибератаки.