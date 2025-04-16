Жителям Ханты-Мансийска рассказали, как город готовится к 80-летию Победы

Власти Ханты-Мансийска начали подготовку города к 80-летию Победы. В рамках нее на домах и остановках размещают баннеры, украшают автобусы, ставят инсталляции и монтируют лайтбоксы. Об этом сообщил мэр муниципалитета Максим Ряшин.
«Любимый Ханты-Мансийск активно готовится ко Дню Победы… В этом году особенно тщательно украшаем муниципалитет: на фасадах жилых домов и учреждений размещены баннеры с кадрами хроники, весь общественный транспорт также стилизован в соответствии с юбилейной символикой, на опорах фонарных столбов — флаги, на центральных улицах вскоре появятся инсталляции и тематические объемно-пространственные композиции, а в центре уже смонтированы новые лайтбоксы с проектом „Ханты-Мансийск — спасибо за Победу!“» — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Также он сообщил, что коммунальщики сейчас активно занимаются очисткой дорог, парков и ограждений к празднику. Помимо этого, ведутся ремонтные работы на монументе «Вечная память воинам Югры», памятнике «Учителям и учащимся школы №1, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Всего 9 мая в Ханты-Мансийске запланировано 120 различных мероприятий.
Ранее URA.RU писало, что ветераны Югры получили единовременную выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Ее направили более, чем 600 людям.
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