В Сургуте поженятся более полсотни пар в особую дату

08.08.2025 поженится 54 пары
В Сургуте в красивую летнюю дату — восьмого августа поженятся 54 пары. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении ЗАГСа.
«На дату 08.08.2025 подали заявления 54 пары. Возможно такое, что позже число желающих расписаться в этот день увеличиться, либо напротив кто-то может забрать заявление», — рассказали в управлении.
При этом в День семьи, любви и верности — 08.07.2025 расписаться хочет не так много пар. На этот день подано всего 16 заявлений.
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