16 апреля 2025

В Сургуте поженятся более полсотни пар в особую дату

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08.08.2025 поженится 54 пары
08.08.2025 поженится 54 пары Фото:

В Сургуте в красивую летнюю дату — восьмого августа поженятся 54 пары. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении ЗАГСа.

«На дату 08.08.2025 подали заявления 54 пары. Возможно такое, что позже число желающих расписаться в этот день увеличиться, либо напротив кто-то может забрать заявление», — рассказали в управлении.

При этом в День семьи, любви и верности — 08.07.2025 расписаться хочет не так много пар. На этот день подано всего 16 заявлений.

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В Сургуте в красивую летнюю дату — восьмого августа поженятся 54 пары. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении ЗАГСа. «На дату 08.08.2025 подали заявления 54 пары. Возможно такое, что позже число желающих расписаться в этот день увеличиться, либо напротив кто-то может забрать заявление», — рассказали в управлении. При этом в День семьи, любви и верности — 08.07.2025 расписаться хочет не так много пар. На этот день подано всего 16 заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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