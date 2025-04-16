16 апреля 2025

В Нижневартовске полсотни автобусов украсили ко Дню Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы в Нижневартовске украсили к юбилею Дня Победы
Автобусы в Нижневартовске украсили к юбилею Дня Победы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» украсил общественный транспорт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании.

«На линию вышло 50 брендированных автобусов к 80-летию Победы. Они будут ездить на маршрутах № 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 94, 95», — рассказали в автотранспортном предприятии.

Автобусы украсили официальным логотипом праздника. На общественном транспорте изобразили «Родину мать» и поздравление «С праздником Великой Победы!».

Видео: Домтрансавто 

Ране URA.RU сообщало, что перевозчик предложил жителям Нижневартовска разместить портреты родственников — солдат Великой Отечественной войны, на своих автобусах. Печать и размещение фотографий бойцов предприятие взяло на себя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» украсил общественный транспорт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании. «На линию вышло 50 брендированных автобусов к 80-летию Победы. Они будут ездить на маршрутах № 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 94, 95», — рассказали в автотранспортном предприятии. Автобусы украсили официальным логотипом праздника. На общественном транспорте изобразили «Родину мать» и поздравление «С праздником Великой Победы!». Видео: Домтрансавто  Ране URA.RU сообщало, что перевозчик предложил жителям Нижневартовска разместить портреты родственников — солдат Великой Отечественной войны, на своих автобусах. Печать и размещение фотографий бойцов предприятие взяло на себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...