В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» украсил общественный транспорт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании.
«На линию вышло 50 брендированных автобусов к 80-летию Победы. Они будут ездить на маршрутах № 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 94, 95», — рассказали в автотранспортном предприятии.
Автобусы украсили официальным логотипом праздника. На общественном транспорте изобразили «Родину мать» и поздравление «С праздником Великой Победы!».
Видео: Домтрансавто
Ране URA.RU сообщало, что перевозчик предложил жителям Нижневартовска разместить портреты родственников — солдат Великой Отечественной войны, на своих автобусах. Печать и размещение фотографий бойцов предприятие взяло на себя.
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