Врачи ХМАО раскрыли причины снижения рождаемости в регионе

Врачи Югры раскрыли, что в регионе падает рождаемость из-за уменьшения количества женщин фертильного возраста. Об этом URA.RU рассказали в окружном депздраве.
«Показатель рождаемости в ХМАО за 2024 год составил 10,6 на тысячу населения. В рейтинге субъектов РФ округ занимает 10 место», — сказано в сообщении.
В ведомстве объяснили, что уменьшение показателя обусловлено сокращением числа женщин фертильного возраста, большей частью 20 — 24 летних. Все потому, что в период с 1990 по 2000 годы рождаемость снизилась более чем на 30%.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО упала рождаемость. За два года показатели снизились на 4,5 %.
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