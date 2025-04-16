16 апреля 2025

Врачи ХМАО раскрыли причины снижения рождаемости в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи объяснили основную причину
Врачи объяснили основную причину Фото:

Врачи Югры раскрыли, что в регионе падает рождаемость из-за уменьшения количества женщин фертильного возраста. Об этом URA.RU рассказали в окружном депздраве.

«Показатель рождаемости в ХМАО за 2024 год составил 10,6 на тысячу населения. В рейтинге субъектов РФ округ занимает 10 место», — сказано в сообщении.

В ведомстве объяснили, что уменьшение показателя обусловлено сокращением числа женщин фертильного возраста, большей частью 20 — 24 летних. Все потому, что в период с 1990 по 2000 годы рождаемость снизилась более чем на 30%.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО упала рождаемость. За два года показатели снизились на 4,5 %.

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Врачи Югры раскрыли, что в регионе падает рождаемость из-за уменьшения количества женщин фертильного возраста. Об этом URA.RU рассказали в окружном депздраве. «Показатель рождаемости в ХМАО за 2024 год составил 10,6 на тысячу населения. В рейтинге субъектов РФ округ занимает 10 место», — сказано в сообщении. В ведомстве объяснили, что уменьшение показателя обусловлено сокращением числа женщин фертильного возраста, большей частью 20 — 24 летних. Все потому, что в период с 1990 по 2000 годы рождаемость снизилась более чем на 30%. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО упала рождаемость. За два года показатели снизились на 4,5 %.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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