16 апреля 2025

Дебошир порезал росгвардейца в Сургуте из-за банкомата, зажевавшего карту

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина устроил скандал в отделении банка из-за банкомата, который зажевал его карту
Мужчина устроил скандал в отделении банка из-за банкомата, который зажевал его карту Фото:

Житель Сургута устроил скандал в отделении банка, а затем напал с ножом на прибывшего сотрудника Росгвардии из-за того, что банкомат «зажевал» его платежную карточку. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Очевидцы рассказали, что у мужчины карточка застряла в банкомате. Из-за этого произошел конфликт. Он выхватил нож и начал дебоширить: повредил технику в банке, перерезал провода», — рассказал источник. Югорчанин ранил сотрудника Росгвардии во время задержания. К счастью, ранение оказалось небольшим.

В пресс-службе Росгвардии URA.RU сообщили, что дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». Мужчине также грозит ответственность за порчу имущества банка.

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Житель Сургута устроил скандал в отделении банка, а затем напал с ножом на прибывшего сотрудника Росгвардии из-за того, что банкомат «зажевал» его платежную карточку. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Очевидцы рассказали, что у мужчины карточка застряла в банкомате. Из-за этого произошел конфликт. Он выхватил нож и начал дебоширить: повредил технику в банке, перерезал провода», — рассказал источник. Югорчанин ранил сотрудника Росгвардии во время задержания. К счастью, ранение оказалось небольшим. В пресс-службе Росгвардии URA.RU сообщили, что дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». Мужчине также грозит ответственность за порчу имущества банка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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