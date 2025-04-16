Дебошир порезал росгвардейца в Сургуте из-за банкомата, зажевавшего карту

Житель Сургута устроил скандал в отделении банка, а затем напал с ножом на прибывшего сотрудника Росгвардии из-за того, что банкомат «зажевал» его платежную карточку. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Очевидцы рассказали, что у мужчины карточка застряла в банкомате. Из-за этого произошел конфликт. Он выхватил нож и начал дебоширить: повредил технику в банке, перерезал провода», — рассказал источник. Югорчанин ранил сотрудника Росгвардии во время задержания. К счастью, ранение оказалось небольшим.
В пресс-службе Росгвардии URA.RU сообщили, что дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». Мужчине также грозит ответственность за порчу имущества банка.
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