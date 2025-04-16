Известный дизайнер, бизнесмен, путешественник и блогер Артемий Лебедев вступился за решение мэрии Сургута о покупке пяти кормушек для белок за 805 тысяч рублей. По его мнению, когда власти хотят сделать что-то приятное и хорошее для животных и жителей города — им лучше просто не мешать. На счет цены Лебедев сказал, что она очень даже небольшая для такой красивой и габаритной постройки.
«Если люди хотят порадовать белочек, а также жителей, то нужно не мешать им в этом процессе, а не считать копейки… Все комментаторы представляют себе, что это пакет из-под молока с вырезанной дыркой, куда можно насыпать какого-то зерна. Нет, тут такие кормушки для белочек, которые похожи на детскую игровую площадку. Каждая стоит 160 тысяч рублей, что максимально недорого», — сказал Лебедев в своем подкасте.
Более того, по его мнению, цена даже должна быть выше, так как конструкция довольно сложная. Также блогер считает, что зарплата, которую собираются заплатить инженеру-конструктору — 15 тысяч рублей — невероятно маленькая. «Это смехотворно и оскорбительно… Там гонорар минимум тысяч 200… Почему на домик для белочки тратят 146 тысяч рублей, но при этом живому человеку платят такие позорные деньги — это большое удивление» — сказал Лебедев.
Покупка дизайнерских дворцов-кормушек для белок стоимостью около 800 тысяч рублей, инициированная мэрией Сургута, вызвала большой резонанс среди горожан в соцсетях. Более 150 комментариев сургутяне оставили под постами о будущих арт-объектах. URA.RU разобрало самые интересные из них в своем материале.
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