Дорожники угрожают санкциями строителям второго моста через Обь в ХМАО за срыв контракта

Уральское управление автомобильных дорог подало иск против компании «Мостострой-11», которая строит второй мост через Обь в районе Сургута (ХМАО), за невыполнение обязательств по контракту. Истец требует взыскать с подрядчика более четырех миллионов рублей штрафа за нарушение условий соглашения, указано в материалах арбитражного суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
«Федеральное управление автомобильных дорог „Урал“ подало исковое заявление к акционерному обществу „Мостострой-11“ о взыскании штрафа за неисполнение государственного контракта, об обязании выполнить работы. Сумма исковых требований — 4 451 369,52 рубля», — указано в документе.
Суд принял иск и начал по нему дело. Он запросил разъяснения с компании «Мостострой-11». Ответчик должен предоставить их до 28 апреля 2025 года. Также суд предложил договориться мирно, без спора в суде. Дело рассмотрят в арбитраже в мае.
Агентство URA.RU направило запросы в компанию «Мостострой-11» и в Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» для получения комментариев. На момент публикации материала ответы не поступили.
Ранее URA.RU сообщало, что компания «Мостострой-11» заработала на миллиард рублей меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 3,64 миллиарда рублей, тогда как в 2023-м — 4,77 миллиарда.
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