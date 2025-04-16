Главврачу больницы Сургута, где пожаловались на аборты без анестезии, устроили ревизию

Главврачу Сургутской городской больницы Михаилу Курносикову устроили проверку после того, как пациентки пожаловались на проведение абортов без анестезии и наркоза. Об этом рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Югры.
«Проведен ведомственный контроль качества медицинской помощи в БУ „Сургутская городская клиническая больница“. К экспертизе привлечен главный специалист депздрава Югры по профилю „акушерство и гинекология“», — сообщили в ведомстве.
Курносикову выдали предписание об устранении нарушений. Также в депздраве сообщили, что при личном обращении пациенток в ведомство, их случаи будут рассмотрены отдельно.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО главврач больницы заявил о травле после обвинений в проведении абортов без анестезии. Он рассказал, что его репутацию пытаются очернить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!