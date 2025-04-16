16 апреля 2025

Главврачу больницы Сургута, где пожаловались на аборты без анестезии, устроили ревизию

Главврачу сургутской больницы устроили проверку из-за жалоб пациенток
© Служба новостей «URA.RU»
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По результатам проведенного контроля медорганизации выдано предписание об устранении нарушений
По результатам проведенного контроля медорганизации выдано предписание об устранении нарушений Фото:

Главврачу Сургутской городской больницы Михаилу Курносикову устроили проверку после того, как пациентки пожаловались на проведение абортов без анестезии и наркоза. Об этом рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Югры.

«Проведен ведомственный контроль качества медицинской помощи в БУ „Сургутская городская клиническая больница“. К экспертизе привлечен главный специалист депздрава Югры по профилю „акушерство и гинекология“», — сообщили в ведомстве.

Курносикову выдали предписание об устранении нарушений. Также в депздраве сообщили, что при личном обращении пациенток в ведомство, их случаи будут рассмотрены отдельно.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО главврач больницы заявил о травле после обвинений в проведении абортов без анестезии. Он рассказал, что его репутацию пытаются очернить.

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Главврачу Сургутской городской больницы Михаилу Курносикову устроили проверку после того, как пациентки пожаловались на проведение абортов без анестезии и наркоза. Об этом рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Югры. «Проведен ведомственный контроль качества медицинской помощи в БУ „Сургутская городская клиническая больница“. К экспертизе привлечен главный специалист депздрава Югры по профилю „акушерство и гинекология“», — сообщили в ведомстве. Курносикову выдали предписание об устранении нарушений. Также в депздраве сообщили, что при личном обращении пациенток в ведомство, их случаи будут рассмотрены отдельно. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО главврач больницы заявил о травле после обвинений в проведении абортов без анестезии. Он рассказал, что его репутацию пытаются очернить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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