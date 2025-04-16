Сколько денег на руки получит бортмеханик из ХМАО, ставший миллионером в лотерее

Югорчанин получит на руки 870 тысяч рублей
Бортмеханик из ХМАО Иван Лемко, выигравший миллион рублей в лотерее, получит на руки 870 тысяч рублей после выплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Спортлото».
«На руки участник получит 870 000 рублей. Налог составит 130 000 рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период», — сообщили агентству в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что бортмеханик вертолета из ХМАО Иван Лемко выиграл миллион рублей в лотерею. При покупке билета он ориентировался на свою счастливую цифру.
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