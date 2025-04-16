16 апреля 2025

Сколько денег на руки получит бортмеханик из ХМАО, ставший миллионером в лотерее

Бортмеханик из ХМАО, выигравший в лотерею, получит 870 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин получит на руки 870 тысяч рублей
Югорчанин получит на руки 870 тысяч рублей Фото:

Бортмеханик из ХМАО Иван Лемко, выигравший миллион рублей в лотерее, получит на руки 870 тысяч рублей после выплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Спортлото».

«На руки участник получит 870 000 рублей. Налог составит 130 000 рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период», — сообщили агентству в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что бортмеханик вертолета из ХМАО Иван Лемко выиграл миллион рублей в лотерею. При покупке билета он ориентировался на свою счастливую цифру.

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Бортмеханик из ХМАО Иван Лемко, выигравший миллион рублей в лотерее, получит на руки 870 тысяч рублей после выплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Спортлото». «На руки участник получит 870 000 рублей. Налог составит 130 000 рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период», — сообщили агентству в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что бортмеханик вертолета из ХМАО Иван Лемко выиграл миллион рублей в лотерею. При покупке билета он ориентировался на свою счастливую цифру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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