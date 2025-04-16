16 апреля 2025

Тренд на «волосатый» шоколад добрался до ХМАО. Фото

Югорские кондитеры просят за трендовые плитки шоколада по 1 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Трендовая плитка в среднем стоит 1 500 рублей
Трендовая плитка в среднем стоит 1 500 рублей Фото:

Югорские кондитеры начали изготавливать на продажу «волосатый» шоколад, который еще называют «волосы ангела». Тренд пришел на смену «дубайского» десерта, ставшего популярным в конце 2024 года.

В среднем за двухсот граммовую плитку продавцы просят по 1 500 рублей. Цену оправдывают дорогими ингредиентами. Например, недешево обходится бельгийский шоколад и пишмание — турецкая сладость, которую используют для начинки. Масса напоминание клубок из тонких нитей из муки и сахара, обжаренных в масле.

Для начинки используют турецкую сладость пишмание
Для начинки используют турецкую сладость пишмание
Фото:

Для изготовления продукта также используют фисташковую пасту и добавки, вроде сублимированной малины. «Срок хранения такой плитки — до 30 суток», — узнал корреспондент URA.RU у одного из кондитеров. Активнее всего десерт пока что продают в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.

Между тем не всех югорских кондитеров впечатлила новинка. Ожидания, что «волосатая» начинка будет таить во рту словно сахарная вата, не оправдались. «В реальности начинка никак не сочетается с шоколадом, липнет к губам, крошится и портит весь вкус. Объелась шоколада непонятно с чем и не испытала никакой радости. Жалко времени, потраченного на темперирование и заливку плитку», — поделилась мнением в своем блоге кондитер Анастасия из Сургута.

Журналисты URA.RU также не обошли тренд стороной и сделали обзор на «волосатый» шоколад. Посмотреть его можно в нашей новой рубрике «Проверено на себе».

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Югорские кондитеры начали изготавливать на продажу «волосатый» шоколад, который еще называют «волосы ангела». Тренд пришел на смену «дубайского» десерта, ставшего популярным в конце 2024 года. В среднем за двухсот граммовую плитку продавцы просят по 1 500 рублей. Цену оправдывают дорогими ингредиентами. Например, недешево обходится бельгийский шоколад и пишмание — турецкая сладость, которую используют для начинки. Масса напоминание клубок из тонких нитей из муки и сахара, обжаренных в масле. Для изготовления продукта также используют фисташковую пасту и добавки, вроде сублимированной малины. «Срок хранения такой плитки — до 30 суток», — узнал корреспондент URA.RU у одного из кондитеров. Активнее всего десерт пока что продают в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Между тем не всех югорских кондитеров впечатлила новинка. Ожидания, что «волосатая» начинка будет таить во рту словно сахарная вата, не оправдались. «В реальности начинка никак не сочетается с шоколадом, липнет к губам, крошится и портит весь вкус. Объелась шоколада непонятно с чем и не испытала никакой радости. Жалко времени, потраченного на темперирование и заливку плитку», — поделилась мнением в своем блоге кондитер Анастасия из Сургута. Журналисты URA.RU также не обошли тренд стороной и сделали обзор на «волосатый» шоколад. Посмотреть его можно в нашей новой рубрике «Проверено на себе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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