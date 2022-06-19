Кадыров заявил о завершении зачистки поселка под Северодонецком

20 июня 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

«Ахмат» провел зачистку поселка Метелкино от ВСУ, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделение спецназа «Ахмат» и корпус народной милиции ЛНР завершил финальный этап зачистки поселка Метелкино, который примыкает к Северодонецку Луганской области, от неприятеля. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Подразделения спецназа „АХМАТ“ совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки поселка Метелкино от неприятеля. Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что поселок имел важное стратегическое значение для украинских военнослужащих. По его мнению, из Метелкино ВСУ имели возможность «прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода „Азот“». Однако поселок зачищен от националистов, мин и «секретов», резюмировал глава Чечни. Ранее Кадыров сообщал, что поселок Метелкино освободили. Он указал, что «в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов». После участившихся обстрелов Донбасса со стороны украинских военных и националистов Россия была вынуждена начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают население ДНР и ЛНР от зверств ВСУ и нацбатов. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что 17 июня в спецоперации произошел «переломный момент». Так, ВСУ были подавлены в военном и моральном отношении. Также бойцы ЛНР зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены освободить предприятие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Подразделение спецназа «Ахмат» и корпус народной милиции ЛНР завершил финальный этап зачистки поселка Метелкино, который примыкает к Северодонецку Луганской области, от неприятеля. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Подразделения спецназа „АХМАТ“ совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки поселка Метелкино от неприятеля. Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что поселок имел важное стратегическое значение для украинских военнослужащих. По его мнению, из Метелкино ВСУ имели возможность «прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода „Азот“». Однако поселок зачищен от националистов, мин и «секретов», резюмировал глава Чечни. Ранее Кадыров сообщал, что поселок Метелкино освободили. Он указал, что «в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов». После участившихся обстрелов Донбасса со стороны украинских военных и националистов Россия была вынуждена начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают население ДНР и ЛНР от зверств ВСУ и нацбатов. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что 17 июня в спецоперации произошел «переломный момент». Так, ВСУ были подавлены в военном и моральном отношении. Также бойцы ЛНР зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены освободить предприятие.