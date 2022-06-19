В Челябинске «Приора» протаранила скорую с отпавшим колесом

Пострадавших в ДТП нет (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на проспекте Ленина у автомобиля скорой помощи 20 июня отвалилось колесо на ходу. На этом неприятности водителя скорой не закончились. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, вскоре в карету скорой врезался водитель на «Приоре».

«Скорая помощь двигалась по проспекту Ленина, и произошла механическая поломка, отвалилось колесо. Водитель остановился на проезжей части и включил аварийный сигнал. Машина стояла, когда в нее врезался молодой водитель на „Приоре“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водитель «Приоры» рассказал, что не заметил скорую, поскольку ему в глаза светило солнце. В ДТП никто не пострадал.