19 июня 2022
18 июня 2022

В Челябинске «Приора» протаранила скорую с отпавшим колесом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в ДТП нет (фото из архива) Фото:

В Челябинске на проспекте Ленина у автомобиля скорой помощи 20 июня отвалилось колесо на ходу. На этом неприятности водителя скорой не закончились. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, вскоре в карету скорой врезался водитель на «Приоре».

«Скорая помощь двигалась по проспекту Ленина, и произошла механическая поломка, отвалилось колесо. Водитель остановился на проезжей части и включил аварийный сигнал. Машина стояла, когда в нее врезался молодой водитель на „Приоре“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водитель «Приоры» рассказал, что не заметил скорую, поскольку ему в глаза светило солнце. В ДТП никто не пострадал.

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В Челябинске на проспекте Ленина у автомобиля скорой помощи 20 июня отвалилось колесо на ходу. На этом неприятности водителя скорой не закончились. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, вскоре в карету скорой врезался водитель на «Приоре». «Скорая помощь двигалась по проспекту Ленина, и произошла механическая поломка, отвалилось колесо. Водитель остановился на проезжей части и включил аварийный сигнал. Машина стояла, когда в нее врезался молодой водитель на „Приоре“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГИБДД. В ведомстве отметили, что водитель «Приоры» рассказал, что не заметил скорую, поскольку ему в глаза светило солнце. В ДТП никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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