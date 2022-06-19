На Тюменскую область надвигается сильный шторм с градом

20 июня 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

21 июня в регионе ожидается ветер скоростью до 25 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 21 июня в Тюменской области ожидается крупный град и штормовой ветер скоростью до 25 м/с. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС региона. «В Тюменской области в течение суток 21 июня местами ожидаются: сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, порывы ветра до 25 м/с, грозы. Рекомендуется: при усилении ветра ограничить выход из зданий; не оставлять без присмотра детей; избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений; воздержаться от поездок на личном транспорте», — предупредили в ведомстве. Ранее агентство писало, что град ожидается в регионе и 20 июня. Сила ветра в этот день может достигать 19 м/с. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

21 июня в Тюменской области ожидается крупный град и штормовой ветер скоростью до 25 м/с. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС региона. «В Тюменской области в течение суток 21 июня местами ожидаются: сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, порывы ветра до 25 м/с, грозы. Рекомендуется: при усилении ветра ограничить выход из зданий; не оставлять без присмотра детей; избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений; воздержаться от поездок на личном транспорте», — предупредили в ведомстве. Ранее агентство писало, что град ожидается в регионе и 20 июня. Сила ветра в этот день может достигать 19 м/с.