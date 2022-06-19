19 июня 2022

На Тюменскую область надвигается сильный шторм с градом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
21 июня в регионе ожидается ветер скоростью до 25 м/с Фото:

21 июня в Тюменской области ожидается крупный град и штормовой ветер скоростью до 25 м/с. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС региона.

«В Тюменской области в течение суток 21 июня местами ожидаются: сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, порывы ветра до 25 м/с, грозы. Рекомендуется: при усилении ветра ограничить выход из зданий; не оставлять без присмотра детей; избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений; воздержаться от поездок на личном транспорте», — предупредили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что град ожидается в регионе и 20 июня. Сила ветра в этот день может достигать 19 м/с.

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21 июня в Тюменской области ожидается крупный град и штормовой ветер скоростью до 25 м/с. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС региона. «В Тюменской области в течение суток 21 июня местами ожидаются: сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, порывы ветра до 25 м/с, грозы. Рекомендуется: при усилении ветра ограничить выход из зданий; не оставлять без присмотра детей; избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений; воздержаться от поездок на личном транспорте», — предупредили в ведомстве. Ранее агентство писало, что град ожидается в регионе и 20 июня. Сила ветра в этот день может достигать 19 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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