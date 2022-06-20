20 июня 2022

В Екатеринбург летит влиятельная федеральная чиновница. Ее ждут мэр и губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Чекунков, Солодов Догузова. Санкт-Петербург, догузова зарина
Зарина Догузова проведет на Урале два дня Фото:

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в ближайшие дни посетит Екатеринбург с рабочим визитом. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с графиком чиновницы, на 23 и 24 июня у Догузовой запланированы несколько публичных мероприятий в столице Урала.

«Зарина Валерьевна будет в Екатеринбурге в четверг и пятницу. Планируем, что она проведет большую встречу с предпринимателями региона», — поделился собеседник. Кроме того, по предварительным данным, Догузова посетит и другие города Свердловской области, а также побывает на фестивале «Ночь музыка» 24 июня.

Официальные представители Ростуризма к моменту публикации не ответили на вопрос агентства. Замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий сферу туризма, лишь подтвердил URA.RU, что глава региона Евгений Куйвашев во время ПМЭФ-2022 пригласил Догузову посетить Свердловскую область.

Это не первый раз, когда главу Ростуризма ждут на Среднем Урале. Изначально ее визит планировался на начало июня — его анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Тогда ожидалось, что на встрече с Догузовой власти обсудят федеральное финансирование реконструкции главной пешеходной улицы города — улицы Вайнера. Однако тот визит сорвался.

В рамках ПМЭФ-2022 губернатор Куйвашев договорился о сотрудничестве с другой туристической структурой — госкорпорацией «Туризм.РФ». Федеральная компания будет развивать главные свердловские места отдыха: «Гору Белую», «Большую Сысерть» и «Реку Чусовую».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в ближайшие дни посетит Екатеринбург с рабочим визитом. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с графиком чиновницы, на 23 и 24 июня у Догузовой запланированы несколько публичных мероприятий в столице Урала. «Зарина Валерьевна будет в Екатеринбурге в четверг и пятницу. Планируем, что она проведет большую встречу с предпринимателями региона», — поделился собеседник. Кроме того, по предварительным данным, Догузова посетит и другие города Свердловской области, а также побывает на фестивале «Ночь музыка» 24 июня. Официальные представители Ростуризма к моменту публикации не ответили на вопрос агентства. Замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий сферу туризма, лишь подтвердил URA.RU, что глава региона Евгений Куйвашев во время ПМЭФ-2022 пригласил Догузову посетить Свердловскую область. Это не первый раз, когда главу Ростуризма ждут на Среднем Урале. Изначально ее визит планировался на начало июня — его анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Тогда ожидалось, что на встрече с Догузовой власти обсудят федеральное финансирование реконструкции главной пешеходной улицы города — улицы Вайнера. Однако тот визит сорвался. В рамках ПМЭФ-2022 губернатор Куйвашев договорился о сотрудничестве с другой туристической структурой — госкорпорацией «Туризм.РФ». Федеральная компания будет развивать главные свердловские места отдыха: «Гору Белую», «Большую Сысерть» и «Реку Чусовую».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...