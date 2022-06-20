Зарина Догузова проведет на Урале два дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в ближайшие дни посетит Екатеринбург с рабочим визитом. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с графиком чиновницы, на 23 и 24 июня у Догузовой запланированы несколько публичных мероприятий в столице Урала.

«Зарина Валерьевна будет в Екатеринбурге в четверг и пятницу. Планируем, что она проведет большую встречу с предпринимателями региона», — поделился собеседник. Кроме того, по предварительным данным, Догузова посетит и другие города Свердловской области, а также побывает на фестивале «Ночь музыка» 24 июня.

Официальные представители Ростуризма к моменту публикации не ответили на вопрос агентства. Замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий сферу туризма, лишь подтвердил URA.RU, что глава региона Евгений Куйвашев во время ПМЭФ-2022 пригласил Догузову посетить Свердловскую область.

Это не первый раз, когда главу Ростуризма ждут на Среднем Урале. Изначально ее визит планировался на начало июня — его анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Тогда ожидалось, что на встрече с Догузовой власти обсудят федеральное финансирование реконструкции главной пешеходной улицы города — улицы Вайнера. Однако тот визит сорвался.

В рамках ПМЭФ-2022 губернатор Куйвашев договорился о сотрудничестве с другой туристической структурой — госкорпорацией «Туризм.РФ». Федеральная компания будет развивать главные свердловские места отдыха: «Гору Белую», «Большую Сысерть» и «Реку Чусовую».

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