Пермских депутатов возмутила убыточность городских предприятий

Муниципальные предприятия Перми не дают желаемой прибыли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермские муниципальные предприятия, которые занимаются ЖКХ и общественным транспортом, не приносят прибыли. Напротив, бюджет города зачастую спонсирует их, хотя частные компании в этих же сферах зарабатывают. На это обратил внимание мэрии и коллег депутат городской думы Владимир Молоковских во время обсуждения финансовых проблем МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».

«Общественный транспорт — наш убыточен, а перевозчики [частные] в плюсе, „Т плюс“ в плюсе, а мы опять еле-еле наскребли, и то этой прибыли не хватает. То есть рядом люди занимаются этим же и у них все в шоколаде», — заявил Молоковских на заседании думского комитета по городскому хозяйству.

Депутаты 22 июня обсуждали вывод из убыточности МУП «ГКТХ» — одного из крупнейших в Перми поставщиков и производителей коммунальных ресурсов, который просит оставить прибыль в компании, а не переводить ее в городской бюджет. Молоковских отметил, что бухгалтерские отчеты, которые предоставляют депутатам чиновники, не дают представления о деятельности предприятия и процессах, которые там происходят. Другие члены комитета также указали начальнику департамента ЖКХ мэрии Перми Александру Власову, что вопросами финоздоровления предприятия должен заниматься не бухгалтер, а отдельный риск-менеджер или замначальника департамента по экономике. Председатель комитета Максим Спиридонов предложил вернуться к проблеме ГКТХ позднее и попросил пригласить на заседание гендиректора предприятия и главного бухгалтера.

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