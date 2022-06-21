Пермские коммунальщики скрыли деньги от бюджета города

Предприятие просит оставить ему миллионы рублей на развитие ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермское муниципальное предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» отчиталось о прибыли за 2021 год, но как выяснили аудиторы, не перечислило в городской бюджет ее часть. Об этом стало известно на заседании гордумы, где обсуждались шаги по финансовому оздоровлению убыточной ранее компании.

«МУП „Городское коммунальное и тепловое хозяйство“ получило чистую прибыль в размере 12,9 млн рублей, однако в нарушение ст. 2 решения о бюджете предприятия не произведено перечисление в бюджет 50% чистой прибыли. Это привело к недополучению доходов бюджета города в 2022 году», — зачитал выводы аудита Контрольно-счетной палаты депутат Николай Булатов.

На недоумение депутатов начальник департамента ЖКХ мэрии Перми Александр Власов пояснил, что эти деньги он предлагает направить сразу на модернизацию объектов предприятия, минуя бюджет города. Идея будет вынесена на рассмотрение ближайшего пленарного заседания думы. «Изъятие этих шести млн рублей сегодня приведет к тому, что мы на „Вышке-2“ не сделаем, что задумали», — заявил Власов. В микрорайоне «Вышка-2», по его словам, планируется установка новой электростанции на местной котельной. Аналитики думы пояснили, что такое изменение в бюджет Перми возможно, но члены комитета выразили неудовольствие работой предприятия и отчетом о его выводе из убыточности.

ПМУП ГКТХ — один из крупнейших в Перми поставщиков и производителей коммунальных ресурсов. Основным видом деятельности предприятия является содержание и обслуживание сетей теплогенерирующего комплекса, а также генерация тепловой энергии на собственных 13 котельных. Как рассказывало в 2019 году URA.RU, компания оказалась в сложной финансовой ситуации, так как потребители энергоресурсов — управляющие компании и ТСЖ — задолжали сотни миллионов рублей.

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