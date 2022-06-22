Власти сообщили о гибели на Украине пермского танкиста

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Николай Куликалов. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ильинского городского округа в соцсети «Вконтакте».
«В ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Куликалов Николай Сергеевич, 1998 года рождения. Николай настоящий герой. Мужественный и решительный. Администрация округа, Дума Ильинского городского округа выражают глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что Куликалов в 2016 году окончил 11 классов Ильинской школы №1, после чего был призван на военную службу. До марта 2020 года он служил по контракту в танковых войсках Западного военного округа. Получить более подробную информацию в администрации муниципалитета URA.RU на момент публикации не удалось. Там не отвечали на телефонные звонки.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. Решению о проведении спецоперации предшествовало многолетнее обострение конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».
В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Николай Куликалов. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ильинского городского округа в соцсети «Вконтакте». «В ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Куликалов Николай Сергеевич, 1998 года рождения. Николай настоящий герой. Мужественный и решительный. Администрация округа, Дума Ильинского городского округа выражают глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении. Также сообщается, что Куликалов в 2016 году окончил 11 классов Ильинской школы №1, после чего был призван на военную службу. До марта 2020 года он служил по контракту в танковых войсках Западного военного округа. Получить более подробную информацию в администрации муниципалитета URA.RU на момент публикации не удалось. Там не отвечали на телефонные звонки. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. Решению о проведении спецоперации предшествовало многолетнее обострение конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.