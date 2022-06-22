Власти сообщили о гибели на Украине пермского танкиста

Погибший контрактник служил в танковых войсках Западного военного округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Николай Куликалов. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ильинского городского округа в соцсети «Вконтакте».

«В ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Куликалов Николай Сергеевич, 1998 года рождения. Николай настоящий герой. Мужественный и решительный. Администрация округа, Дума Ильинского городского округа выражают глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Куликалов в 2016 году окончил 11 классов Ильинской школы №1, после чего был призван на военную службу. До марта 2020 года он служил по контракту в танковых войсках Западного военного округа. Получить более подробную информацию в администрации муниципалитета URA.RU на момент публикации не удалось. Там не отвечали на телефонные звонки.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. Решению о проведении спецоперации предшествовало многолетнее обострение конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.