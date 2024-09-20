Politico: Запад должен признаться, что боится ядерного конфликта с Россией

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Запад должен признаться в том, что не может поддерживать Украину, сообщили в иностранном СМИ
Запад должен признаться в том, что не может поддерживать Украину, сообщили в иностранном СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если союзники Украины на Западе боятся ядерной эскалации с Россией или не могут больше поддерживать производство оружия для ВСУ, то они должны в этом признаться. Об этом заявили в иностранном СМИ.

«Западные союзники должны честно ответить на вопрос: могут ли они быстро переоснаститься и направить свою промышленность на производство вооружения для ВСУ <...> В случае, если они не могут доставить это оружие на Украину, или если они будут бояться ядерной эскалации с Россией — они должны признаться в этом», — сообщили в Politico

Из-за провала операции под Курском Запад может сократить поддержку Украины, пишет «Царьград». В Киеве же призывают Евросоюз продолжать оказывать финансовую помощь, так как у украинских властей есть ресурсы только на военные расходы, сообщает RT.

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Если союзники Украины на Западе боятся ядерной эскалации с Россией или не могут больше поддерживать производство оружия для ВСУ, то они должны в этом признаться. Об этом заявили в иностранном СМИ. «Западные союзники должны честно ответить на вопрос: могут ли они быстро переоснаститься и направить свою промышленность на производство вооружения для ВСУ <...> В случае, если они не могут доставить это оружие на Украину, или если они будут бояться ядерной эскалации с Россией — они должны признаться в этом», — сообщили в Politico.  Из-за провала операции под Курском Запад может сократить поддержку Украины, пишет «Царьград». В Киеве же призывают Евросоюз продолжать оказывать финансовую помощь, так как у украинских властей есть ресурсы только на военные расходы, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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