Если союзники Украины на Западе боятся ядерной эскалации с Россией или не могут больше поддерживать производство оружия для ВСУ, то они должны в этом признаться. Об этом заявили в иностранном СМИ.
«Западные союзники должны честно ответить на вопрос: могут ли они быстро переоснаститься и направить свою промышленность на производство вооружения для ВСУ <...> В случае, если они не могут доставить это оружие на Украину, или если они будут бояться ядерной эскалации с Россией — они должны признаться в этом», — сообщили в Politico.
Из-за провала операции под Курском Запад может сократить поддержку Украины, пишет «Царьград». В Киеве же призывают Евросоюз продолжать оказывать финансовую помощь, так как у украинских властей есть ресурсы только на военные расходы, сообщает RT.
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