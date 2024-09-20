Шольцу предрекли экономический апокалипсис в ФРГ

Politico: в Германии растет тревога по поводу сложной экономической ситуации
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Позиция канцлера Шольца на будущих выборах в ФРГ может сильно ослабнуть из-за экономического кризиса Фото:

Экономика ФРГ переживает кризис, все больше вызывающий обеспокоенность у населения. Ситуация может привести к экономическому апокалипсису. Журналисты европейского издания сообщили, что для избирателей Германии экономика стала ключевой политической проблемой, что может негативно отразиться на рейтинге канцлера Олафа Шольца.

«Это плохие новости для Шольца и его побитой трехпартийной коалиции. Еще до недавних экономических проблем его рейтинг одобрения упал до самого низкого значения в истории страны. <…> Последние экономические показатели точно не прибавят ему шансов (остаться канцлером, — прим. URA.RU)», — резюмировали авторы издания Politico.

Несмотря на то, что немцы долгое время игнорировали медленное разрушение своей экономики, новость о возможном закрытии заводов Volkswagen и отсрочке расширения мощностей Intel в ФРГ стала шоком для общества. Экономика теперь стала второй по значимости проблемой для избирателей, уступая лишь миграционной политике.

Ранее в материале Financial Times сообщалось, что низкие рейтинги Шольца заставили социал-демократическую партию Германии рассмотреть возможность исключения его из списка кандидатов на выборах 2025 года. Некоторые представители партии считают, что Шольц не способен решать проблемы страны, такие как нелегальная миграция и экономический спад, что снизило доверие избирателей к правительству.

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Экономика ФРГ переживает кризис, все больше вызывающий обеспокоенность у населения. Ситуация может привести к экономическому апокалипсису. Журналисты европейского издания сообщили, что для избирателей Германии экономика стала ключевой политической проблемой, что может негативно отразиться на рейтинге канцлера Олафа Шольца. «Это плохие новости для Шольца и его побитой трехпартийной коалиции. Еще до недавних экономических проблем его рейтинг одобрения упал до самого низкого значения в истории страны. <…> Последние экономические показатели точно не прибавят ему шансов (остаться канцлером, — прим. URA.RU)», — резюмировали авторы издания Politico. Несмотря на то, что немцы долгое время игнорировали медленное разрушение своей экономики, новость о возможном закрытии заводов Volkswagen и отсрочке расширения мощностей Intel в ФРГ стала шоком для общества. Экономика теперь стала второй по значимости проблемой для избирателей, уступая лишь миграционной политике. Ранее в материале Financial Times сообщалось, что низкие рейтинги Шольца заставили социал-демократическую партию Германии рассмотреть возможность исключения его из списка кандидатов на выборах 2025 года. Некоторые представители партии считают, что Шольц не способен решать проблемы страны, такие как нелегальная миграция и экономический спад, что снизило доверие избирателей к правительству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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