Делегация курганских промышленников встретилась с уральским полпредом Владимиром Якушевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делегация промышленников от Курганской области уехала в Тобольск на мероприятие, в котором принимает участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель городской Торгово-промышленной палаты Илья Назаренко.

«Сегодня, 24 июня, в Тобольске проходит выездное совещание по вопросам развития промышленных предприятий УрФО с ПАО «СИБУР Холдинг». В состав делегации Курганской области входят: ООО «РТМТ», ООО НПФ «МКТ-АСДМ», ООО «Курганский арматурный завод», ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Темпер», — сообщает Назаренко. В том числе на мероприятие приехал заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

До этого URA.RU сообщало, что уральский полпред Владимир Якушев проводит в Тобольске совещание с промышленниками Урала, на котором обсудят взаимодействие предприятий с компанией «Сибур». Отраслевое совещание проходит под эгидой Российского Союза химиков.

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Владимир Архипов (слева) прибыл с делегацией курганских промышленников на мероприятие, в котором участвует уральский полпред Владимир Якушев (в центре) Илья Назаренко, соцсеть «ВКонтакте»