Делегация промышленников от Курганской области уехала в Тобольск на мероприятие, в котором принимает участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель городской Торгово-промышленной палаты Илья Назаренко.
«Сегодня, 24 июня, в Тобольске проходит выездное совещание по вопросам развития промышленных предприятий УрФО с ПАО «СИБУР Холдинг». В состав делегации Курганской области входят: ООО «РТМТ», ООО НПФ «МКТ-АСДМ», ООО «Курганский арматурный завод», ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Темпер», — сообщает Назаренко. В том числе на мероприятие приехал заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.
До этого URA.RU сообщало, что уральский полпред Владимир Якушев проводит в Тобольске совещание с промышленниками Урала, на котором обсудят взаимодействие предприятий с компанией «Сибур». Отраслевое совещание проходит под эгидой Российского Союза химиков.
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Владимир Архипов (слева) прибыл с делегацией курганских промышленников на мероприятие, в котором участвует уральский полпред Владимир Якушев (в центре)
Илья Назаренко, соцсеть «ВКонтакте»
Один из участников делегации — Федор Теребенин (на фото слева), он является учредителем ООО «Курганский арматурный завод»
Илья Назаренко, соцсеть «ВКонтакте»
Делегация промышленников от Курганской области уехала в Тобольск на мероприятие, в котором принимает участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель городской Торгово-промышленной палаты Илья Назаренко. «Сегодня, 24 июня, в Тобольске проходит выездное совещание по вопросам развития промышленных предприятий УрФО с ПАО «СИБУР Холдинг». В состав делегации Курганской области входят: ООО «РТМТ», ООО НПФ «МКТ-АСДМ», ООО «Курганский арматурный завод», ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Темпер», — сообщает Назаренко. В том числе на мероприятие приехал заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов. До этого URA.RU сообщало, что уральский полпред Владимир Якушев проводит в Тобольске совещание с промышленниками Урала, на котором обсудят взаимодействие предприятий с компанией «Сибур». Отраслевое совещание проходит под эгидой Российского Союза химиков.